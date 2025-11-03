桃園泰雅族口述傳統與織布工藝保存者名單 再添新血

復興區歷史建築「Sqiy（志繼）自力更生之碑」承載泰雅族生活軌跡。（圖由桃市文化局提供）

桃園市政府文化局今（3）日公布經在復興區召開原住民族文化資產審議會，決議新增1處原住民族歷史建築、3位口述傳統保存者與1保存團體，以及3位傳統工藝保存者等多項原住民族文化資產。此舉不僅彰顯桃園原住民族文化的深厚底蘊，也展現泰雅族語言與技藝的薪火相傳，象徵文化資產持續傳承與發展。

文化局長邱正生表示，新增歷史建築為復興區的「Sqiy（志繼）自力更生之碑」，見證泰雅族大豹社被迫離開三角湧大豹溪流域，集團移住至志繼社，後因1934年日人倡導「自力更生」政策，經引入定耕農業的水稻技術與教育，並規劃梯田改良地形，開鑿志繼水圳，以達自給自足的目標，此碑見證志繼社泰雅族人自漁獵游墾，逐漸轉變為定居生活的歷史進程。

Lmuhuw口述傳統是泰雅族語言智慧的結晶，以口說或吟唱方式，在開會、談判、提親、結婚、祖靈祭、交誼等各種場合，將所欲傳遞的訊息以象徵、比喻的手法呈現，承載族群起源、族群遷徙、祖先遺訓等記憶。「泰雅族口述傳統─大嵙崁群）」目前認定的保存者僅林明福1人，本次審議新增其子Batu Watan（巴度瓦旦）與Tasaw Watan（達少．瓦旦）為保存者及「台灣泰雅爾族永續協會」為保存團體。

巴度瓦旦自幼承襲父親教誨，精通古語吟唱與泰雅族遷徙文化內涵，深受族人敬重；達少．瓦旦同樣師承父親林明福，其曾任原民台泰雅語主播，熟稔族群歷史、部落遷徙與gaga（祖訓）規範，具備以典雅修辭吟唱Lmuhuw的能力。而泰雅爾族永續協會成立宗旨與執行工作與泰雅族文化密切相關，深受族人認同肯定。

此外，新登錄「泰雅族口述傳統─大豹群」及認定Yukan Tayax（楊崇德）為保存者，其精通族語與古語運用，能完整敘述部落遷徙史、生活記憶與族群互動歷程，充分掌握文化內涵及傳統表現形式。

在傳統工藝方面，織布文化傳統在泰雅族社會中，不僅具有日常實用與裝飾機能，與信仰、兩性分工等密切相關，也是祖靈信仰與文化認同的體現。本次審議通過原住民族傳統工藝「泰雅族大嵙崁群、卡奧灣群織布工藝」及認定Upah Tali（王碧珠）、Lomuy Tali（王碧珍）及Yuri Abaw（宗貞嫻）3位保存者。

王碧珠、王碧珍姊妹承襲母親及部落耆老的技藝，姊姊精通lukus lmwan（無袖長衣禮服）浮織與緯挑技法，持續透過博物館研究深化技藝，妹妹熟悉苧麻線材製作、染色及各項織法，與姊姊共同復原傳統披肩nkang（飾帶）經挑技術；宗貞嫻除掌握織藝核心技法，更以研究與重製結合，遠赴海內外博物館考察，成功再現泰雅織品的文化精髓。

