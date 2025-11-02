燈節如廁難 鹽水月津港公園斥資千萬建新公廁

鹽水月津港公園將新設特色公廁示意圖。（南市環保局提供）

台南市鹽水月津港燈節每年均湧入大量人潮，如廁常需大排長龍。台南市環保局爭取中央公廁設置補助，將於月津港公園設置特色公廁，總計畫經費1806萬元，預計今年動工，完工後將可改善人潮眾多時的如廁需求。

台南市環保局表示，另外，台南市爭取中央補助改善男女廁間比，今年爭取29座，已翻新公廁561座，補助金額達2億3千多萬元。男女廁間比也從2018年的1：1.54，提升至今年的1：1.92。同時新增無障礙廁所、親子廁所及性別友善廁所。

台南市議員趙崑原表示，「一府二鹿三艋舺四月津」的鹽水月津港燈節近年逐漸打響名號，屢獲國際肯定，帶動的觀光效益更是台南的榮耀與福氣，但每年燈節，民眾如廁卻常需大排長龍，要求市府改善。

台南市環保局表示，今年7月中央環境部通知已獲選月津港公園特色公廁補助計畫，市府提送總計畫經費約1806萬；今年9月中央核定月津港公園公共廁所新建工程案設計費約84萬，中央補助約62萬；市配合款近22萬，本案已提送市議會這次定期會墊付案，待本案設計案完成後，將再提送工程補助計畫書至中央審查及核定補助工程經費，如一切順利，預計今年可動工。

