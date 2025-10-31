高雄萬聖節22米大南瓜點燈 鬼影幢幢驚豔破表

鳳翔國小弦樂團學生為高雄萬聖節巨型南瓜點燈進行演出。（記者許麗娟攝）

今（31）日是萬聖節，高雄萬聖節活動於11月2日前在衛武營戶外廣場登場，22米巨型南瓜燈光秀今晚7點在鳳翔國小直笛與弦樂團的開場演奏樂聲後正式點燈，今年大南瓜投影為360度全景燈光秀，搭配2支動畫演出，呈現既鬼怪又賣萌的萬聖節氛圍。

高雄今年的南瓜燈光秀去年的270度升級為360度全景光影設計，每半點和整點會約有3分鐘不同的光雕動畫演出，燈光隨音樂節奏律動，搭配霧氣、閃爍與漸層色彩變化，出現骷髏頭、鬼魅、萬聖節版高雄熊等陰森又帶萌的圖案，讓現場宛如置身童話中的魔法夜晚。

高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森晚間也到場為萬聖節活動揭開序幕，吳立森表示，今年高雄市萬聖節巨型南瓜燈光秀絕對令人期待，明天晚上有萬聖節派對遊行，除了與六福村墓碑鎮合作及限定演出，也有近千位學生共同創作的南瓜燈大道，現場也將免費發送1萬個鬼怪充氣手環，同時也有舞台演出及百攤市集，歡迎市民變裝同樂。

今年的大南瓜燈光秀搭配2套動畫演出。（記者許麗娟攝）

高雄熊的萬聖節版相當賣萌。（記者許麗娟攝）

衛武營戶外廣場也有萬聖節裝置供拍照打卡。（記者許麗娟攝）

衛武營戶外廣場也有萬聖節裝置供拍照打卡。（記者許麗娟攝）

22米高大南瓜不時出現萌樣。（記者許麗娟攝）

