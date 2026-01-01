阿里山首見！台灣黑熊闖工寮翻冰箱 撬開罐頭取食

嘉義縣阿里山鄉達邦村驚傳台灣黑熊闖入工寮開冰箱翻找食物事件。（嘉義林業分署提供）

嘉義縣阿里山鄉達邦村驚傳台灣黑熊闖入工寮開冰箱翻找食物事件，現場還有罐頭遭暴力破壞後取食的跡象，由於這是嘉義縣大阿里山地區第一次發生台灣黑熊入侵工寮正式紀錄，林業及自然保育署嘉義分署獲報派員至現場勘查後，已架設紅外線自動相機進行監測，並發熊鈴及防熊噴霧給民眾保護自己。

嘉義林業分署指出，遭黑熊入侵的工寮位於海拔1129公尺的達邦部落，民眾因發現工寮內的冰箱被開啟，食物及儲放的罐頭遭強大外力破壞，加上冰箱上有大型動物抓痕，懷疑是台灣黑熊太餓潛入，由於這裡距嘉義分署近年拍到黑熊點位最近的距離約3.8公里，台灣黑熊潛入可能性大增。

嘉義分署說，經派員勘查，從現場殘留跡證研判，判定台灣黑熊所為，嘉義分署分署長李定忠強調，林業及自然保育署雖積極推動台灣黑熊保育，但更重視部落居民的生計與人身安全，將全力防範黑熊入侵可能帶來的人熊衝突。

李定忠表示，由於達邦社區已參與林業保育署的「台灣黑熊生態給付計畫」，社區已加強巡護並注意居民安全。嘉義分署為感謝居民主動通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫核發入侵通報及配合監測的獎勵金；另如經查有財物損失情形，亦將核實補償。

台灣黑熊闖入工寮「開罐頭」驚悚畫面。（嘉義林業分署提供）

台灣黑熊入侵工寮地點。（嘉義林業分署提供）

嘉義林業分署呼籲民眾如有發現台灣黑熊請協助通報。（嘉義林業分署提供）

