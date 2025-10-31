台中非洲豬瘟案場病毒滿滿 應變中心：化學兵進場前仍有3處陽性

非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，由農業部防檢署長杜麗華主持說明。（記者田裕華攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市府2度清潔消毒該案場後，仍連續在不同地方檢出陽性，中央派國防部化學兵協助中市府清潔消毒，非洲豬瘟中央災害應變中心今（31日）表示，化學兵進場清潔前也有採檢，檢出有3處陽性，分別是大門口、冰箱內部、運送廚餘車的踏板。

非洲豬瘟中央災害應變中心今說明疫情最新狀況，防檢署署長杜麗華表示，目前除該案場外，全國其他養豬場都是乾淨的，因此目標仍是希望把疫情鎖定在該場，該案場經中市府2次清潔消毒，仍各在2處檢出陽性，分別是在「種公豬欄、電擊撲殺區」、「飲水處與保育舍牆面」，昨天深夜化學兵進場清潔前，農業部獸醫所人員又採檢36處，其中檢出3處環境陽性，分別是該牧場大門口、冰箱內部、運廚餘車的踏板。

請繼續往下閱讀...

杜麗華進一步指出，非洲豬瘟病毒可在環境存活3個月，非常頑強，因此案場的清消非常急迫，也因此昨天才請化學兵協助，並且今天加派國軍人力，預計115名國軍投入協助清潔，因案場雜物眾多、豬糞又厚，因此會先搬除雜物並焚毀後，再做清潔，之後才會消毒，待場地乾燥後再行採檢。

有專家建議，該案場明顯長期衛生不佳，用清潔劑處理動物有機物的效果恐怕有限，認為可和台中市府與飼主討論後，改將全場焚毀圍堵病毒。獸醫所所長鄧明中表示，確實國際上針對難以消毒或消毒不完全的場域會採用全場焚毀的模式，但仍待跟地方討論確認。

因案場病毒濃度高，加上病毒雖不會感染人，但會以人類為媒介傳播，有專家建議應加驗飼主住家環境，鄧明中說，該案場與飼主住家相連，會於專家會議協商討論是否將飼主住家納入採樣地點。

若該案場遲遲無法徹底清消、是否會影響農業部原定的11月6日中午12時解禁期？杜麗華表示，目前全國除梧棲案場外，並未有其他案例，禁運禁宰令等解除，必須由專家審視所有科學數據後綜合討論。

