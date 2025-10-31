為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市義勇消防總隊出征全國義消體技能交流 黃敏惠授旗勉勵

    2025/10/31 09:55 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市義消總隊參賽選手演示平日訓練成果。（嘉義市消防局提供）

    「全國義勇消防人員體技能交流活動」11月1日將在苗栗縣立體育場登場，嘉義市義勇消防總隊組隊參加火災搶救、繩索救援、車禍救援、救護技術等4項比賽，30日晚間在嘉義市消防局前舉行授旗儀式，嘉義市長黃敏惠到場授旗，由義消總隊長陳姿妏代表接受，預祝代表隊旗開得勝、凱旋歸來。

    黃敏惠表示，義消弟兄姊妹是城市安全的堅強後盾，在災害現場都能看見他們與消防人員並肩作戰身影；這次義消總隊代表嘉市參加全國競賽，不僅展現專業訓練成果，更是嘉義城市韌性的象徵。此次參加選手從9月開始密集集訓，期許大家競賽全力以赴、平安凱旋，為嘉義市爭光。

    市消防局長郭立昌說，義消的專業與熱誠每次救災行動中都能充分展現，尤其10月20日深夜大統路火警，義消夥伴夜間訓練完仍主動投入救災，協助疏散18人、救出6位民眾，充分展現義消精神。

    嘉義市長黃敏惠（前排左二）昨授旗，義消總隊隊長陳姿妏（前排左三）代表接受。（嘉義市消防局提供）

