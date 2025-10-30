為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    病毒頑強！豬場兩次清消又驗出病毒 中市府：配合中央三度消毒

    2025/10/30 22:50 記者蘇孟娟／台中報導
    台中非洲豬瘟養豬場已二度清消，中央今再宣布再度於案場兩處驗出病毒且地點跟上次不同。（圖：市府提供）

    台中非洲豬瘟養豬場已二度清消，中央今再宣布再度於案場兩處驗出病毒且地點跟上次不同。（圖：市府提供）

    台中梧棲養豬場22日爆非洲豬瘟封閉消毒，日前案場兩處被驗出病毒，台中市二度清消，不料，中央今再宣布再度於案場兩處驗出病毒且地點跟上次不同，中央決定派化學兵協助；台中市政府晚間也緊急聲明，中央指揮官多次表示「病毒頑強」，針對中央檢測結果，市府已立即配合農業部邀請國防部化學兵進場，將執行第3次高規格清消作業，確保場區內外及相關車輛環境均徹底消毒。

    台中爆非洲豬瘟後，案例場預防性撲殺195頭豬隻，案例豬場第一時間就全面清消，但日前仍被採驗出病毒，台中市政府27日連夜清消，結果中央今日再宣布採樣後案場又驗到病毒，且跟上次驗出病毒的地點不同；中央指出，意味中市府清消過程有一些細部的、必須該處理的環節可能沒有注意到，中央已決定請出國防部的化學兵協助處理。

    因是案場第二度再被驗到病毒，台中市政府晚間急發聲明，農業局表示，「指揮官多次表示病毒頑強」，針對中央檢測結果，此次檢出的兩處陽性點與第一次不同，顯示部分細節仍須加強，市府全力配合農業部邀請國防部化學兵進場，執行第3次高規格清消作業，確保場區內外及相關車輛環境均徹底消毒，後續將持續監測並配合中央規範檢驗，以確保場區安全、杜絕病毒再現。

