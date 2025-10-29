2025桃園花彩節 11/1~9大溪月眉休閒農業區登場

桃園花彩節將於11/1~9在大溪月眉休閒農業區舉行，市長張善政歡迎民眾前往。（記者謝武雄攝）

「2025桃園花彩節」將於11月1日起至9日將在桃園大溪月眉休閒農業區盛大登場，由於大溪是「帽子天后」鳳飛飛故鄉，她的歌曲歷久彌新、經典傳唱，展區除設置7座以「帽子歌后」意象打造裝置藝術，另邀長榮交響樂團在花海舉行花田音樂會，讓市民在繽紛花海中欣賞動人樂章，體驗不一樣的浪漫氣氛。

「2025桃園花彩節」展區以「帽子」及「金曲」為設計元素，因此9天的活動都有音樂相關活動，開幕當天除邀金曲歌王許富凱與長榮交響樂團跨界演出，還安排蘭陽森巴舞蹈團、尋人啟事人聲樂團、ARKis迷你音樂會。

11月2日則由蕭煌奇、長榮交響樂團和尋人啟事人聲樂團接力獻唱、「Annie&Taco」；此外，11月8日還將有月眉笛鼓隊及金鐘歌王殷正洋、南方二重唱與桃園市立國樂團帶來經典歌曲音樂會，11月9日則有鳳飛飛歌唱賽優勝者、迷霧森林樂團，以熟悉的旋律喚起聽眾心底的青春記憶。

桃園花彩節記者會今在綜合會議廳舉行，市長張善政表示，花彩節結合觀光與農業，運用鳳飛飛的經典意象，成功將花田轉化為藝術展區，而今年展區花田及農民創意花田競賽面積達13公頃，展區特別打造7座「帽子歌后」鳳飛飛意象主題裝置藝術，分別以鳳飛飛成名曲「追夢人」、「好好愛我」、「我是一片雲」、「飛向彩虹」為靈感，多樣互動設計營造專屬大溪音樂花田場景；詳情可至「桃園花彩節」查詢。

桃園花彩節將於11/1~9在大溪月眉休閒農業區舉行，市長張善政歡迎民眾前往。（記者謝武雄攝）

