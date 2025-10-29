部分廚餘養豬場近1年申報率低 環境部：擬增設全程溫度探針及監視器

環境部長彭啓明（右）表示，部分廚餘養豬場近1年申報率較低，後續管理將以提高稽查頻率、加裝全程溫度探蒸、監視器。（記者王藝菘攝）

台中梧棲養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，利用廚餘養豬議題引發熱烈討論，環境部長彭啓明表示，統計至今（2025）年10月全國列管的廚餘養豬場總數為435場（1場停業），其中部分廚餘養豬場近1年申報率較低，後續管理將以提高稽查頻率、加裝全程溫度探蒸、監視器。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

彭啓明表示，統計至今（2025）年10月全國列管的廚餘養豬場總數為435場（1場停業），登記飼養約47萬頭豬。統計至去（2024）年統計，全國廚餘總產生量約77.2萬公噸（2115公噸/日），其中家戶廚餘50.5萬公噸（1384公噸/日）、事業廚餘26.7萬公噸（731公噸/日），過去廚餘處理上，有62.6％用於養豬處理。

彭啓明指出，目前全國廚餘再利用設施總處理量為每日1620公噸，可固應家戶廚餘每日約1384公噸的處理需求。若再納入事業廚餘每日約731公噸，則整體再利用設施將出現約495公噸/日的處理量能缺口。他強調，15天疫情時間以不改變民眾生活為目標，因此短期以肥料化、能源化，輔以焚化、掩埋妥善處理，長期朝向推廣肥料化、能源化及其他再利用方式（如黑水虻），永續循環發展綠能。

彭啓明提及，在2018年8月國外爆發非洲豬瘟後，2019年7月環境部決議廚餘養豬場應每月上傳廚餘蒸煮照片，未上傳者由環保單位每月至少稽查1次；在2021年時國內發生走私豬肉產品查獲非洲豬瘟案例後，11月正式啟用廚餘蒸煮申報系統。

彭啓明續指，近1年全國435家廚餘養豬場上傳申報率90％以上共358家（占82.3％）；申報率介於60-90％共50家（占11.5％）；上傳申報率低於60％，共27家（占6.2％）。

彭啓明坦言，此次爆發非洲豬瘟的台中梧棲養豬場，在7月只上傳1次，8月上傳0次未依規定，因此針對申報率低的養豬場，會提高稽查頻率，並擬定加裝全程溫度探蒸、監視器。

