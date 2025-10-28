伊甸攜手型男主廚與美女營養師 推頤養好食讓長輩吃得美味又健康

主廚吳秉承（左）與營養師許瓊月（中）聯手，開發適合長輩的料理食譜，如「泰式雞米燒豆腐」就色香味俱全又兼具異國風味。（記者吳柏軒攝）

近8成銀髮家庭天天開伙，但長輩面臨咀嚼障礙，乃至慢性病等問題，伊甸社福基金會經調查發現，照顧者困於餐食難以兼顧健康與美味等，11年前就出版《頤養，好食》回應，近年持續改版，今年攜手型男主廚吳秉承與美女營養師許瓊月，開發10道簡單易學的好料理，不僅營養均衡，更兼具色香味，讓長輩吃得下、吃得好。

伊甸董事長陳宇昭指出，老人家咀嚼問題是很大挑戰，導致照顧者煮飯要每樣東西都打碎，卻看起來讓人沒胃口，11年前伊甸便出書《頤養，好食》，近年也陸續舉辦講座，今年更找來主廚及營養師開食譜，促進長輩生活尊榮尊嚴。

請繼續往下閱讀...

今吳秉承在伊甸大龍養護中心直接開伙，當場示範「什錦雞丁蔬菜飯」與「泰式雞米燒豆腐」做法，他表示，很多老人家也想嘗試各國料理，故透過一年四季都有的食材，加上泰式打拋豬肉的醬汁，變化出異國料理；也了解長輩家中若僅2人，往往煮食麻煩、份量難抓，故也將所有東西結合成什錦飯，只要將切碎洋蔥、紅蘿蔔、雞丁、香菇等食材放入電鍋蒸，跳起來後再加上九層塔、香油等，輕鬆完成美味主食。

許瓊月也分享，過去在榮總服務，很多長輩對三餐無期待，強調即便很營養很健康的餐食，若不好吃，「一點用都沒有！」，重點仍在於讓長輩一開始願意吃，如什錦雞丁蔬菜飯有菜有肉有澱粉，一鍋營養在裡面，賣相也好，但仍須跟主廚討論調味，故這兩道都沒特別加鹽，但長輩想吃辣可適度加辣椒增進食慾。

大龍養護中心的長輩也現場試吃型男主廚與美女營養師合作的新料理，紛紛表達味道很足，直言「老人家口味也很重的！」也因食材切碎又悶煮軟爛，很好入口，親自看主廚示範也感覺很簡單；陳宇昭則提問中式料理常用的勾芡，許瓊月直言勾芡是精緻澱粉容易升糖，盡量不要，吳秉承則建議，不用勾芡，可加水或醬油膏燉煮出類似效果。

台北市社會局副局長林淑娥也說，北市每4人有1人是長輩，在超高齡社會下，吃的健康安心是關鍵議題，而伊甸10幾年前就有遠見出書，現在推2.0版本，盼各界共同關注長者多元餐飲需求。

主廚吳秉承與營養師許瓊月合作開發適合長輩的料理，這道「什錦雞丁蔬菜飯」就滿滿有菜有肉有澱粉，視覺味覺都滿足。（記者吳柏軒攝）

伊甸社福基金會推動「頤養好食」料理，找主廚與營養師開發好入口又色香味俱全的美食，長輩品嘗皆讚不絕口。（記者吳柏軒攝）

伊甸社福基金會推「頤養食在家」觀念，找主廚與營養師開發好吃好入口又好消化的菜單，照顧長輩健康需求。（記者吳柏軒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法