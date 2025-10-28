屏東推社區規劃師 「圍內靜好」勇奪法國設計獎、美國謬思設計獎雙金

東縣政府推動社區規劃師，結合中央與地方政府帶動社區能量，10年來培養382位社區規劃師，並連續在國內外獲得38項大獎。（屏縣府提供）

屏東縣政府推動社區規劃師帶動在地社區能量，10年來培養382位社區規劃師，並連續在國內外獲得38項大獎，今年8個社區團體獲6獎項，其中屏東縣熱情森巴鼓協會以崁頂老鄉長舊宅改造「圍內靜好」，還一舉拿下法國設計獎及美國謬思設計獎，周春米縣長表示，這些得獎社區包含美學、永續、文化、創生、共好等設計，非常在地，也展現「愈在地愈國際」的精神。

縣長周春米指出，縣府城鄉發展處自2015年重啟「社區規劃師駐地輔導計畫」以來，已打造370處社區創意亮點、輔導112個社區，並自2018年開始，續有22個社區榮獲國內外38項設計與永續獎項，凝聚社區與文化深度，她說，屏東從社區做起，讓每個城每個鄉都能有自己的特色，跟上世界永續潮流是最重要的資產。

屏縣府指出，屏東縣熱情森巴鼓協會、恆春鎮德和社區發展協會並獲得「2025園冶獎」，肯定其在建築美學與永續設計上的成果，此外屏東縣熱情森巴鼓協會更以「圍內靜好」主題，再勇奪2025法國設計獎（French Design Awards）金獎與2025美國謬思設計獎（MUSE Design Awards）金獎，表現最為亮眼。

「圍內靜好」位處崁頂鄉圍內村，原為地方老鄉長的書房與私宅，屏東縣熱情森巴鼓協會理事長王淑華就是老鄉長的媳婦，她與兒子陳煇騰、孫子等三代家人，在樹德科技大學教授周伯丞帶領的團隊輔導下進行老宅改造，不僅保存了家族與地方的文化記憶，也把百年老宅轉化為居民與旅人共享的藝文場域。日前周春米縣長臉書分享「圍內靜好」獲國際大獎消息後，立即成為熱門景點，現在是幾乎天天都吸引許多人慕名前往參觀。

園內靜好是勇奪國內園治獎。（屏縣府提供）

圍內靜好。（屏縣府提供）

圍內靜好模擬圖。（屏縣府提供）

