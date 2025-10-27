為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「檸檬彗星」七股潟湖美拍 天文攝影家周銀王分享觀測攻略

    2025/10/27 06:55 記者蔡文居／台南報導
    「檸檬彗星」出現於七股潟湖上空的美麗畫面，圖中右上方星點即為「檸檬彗星」。（周銀王提供）

    「檸檬彗星」出現於七股潟湖上空的美麗畫面，圖中右上方星點即為「檸檬彗星」。（周銀王提供）

    被暱稱為「檸檬彗星」的C/2025 A6造訪地球，引起天文界一陣彗星追逐熱潮。從事天文攝影數十年的台南市天文協會榮譽理事長周銀王已連續多日上山下海捕捉「檸檬彗星」的美麗畫面。他表示，目前「檸檬彗星」在黃昏日落後的西方，隨著月亮愈來愈亮，愈不容易觀測，有興趣的民眾得把握機會。

    周銀王表示，檸檬彗星在10月中旬以前，出現於清晨日出前的東北方，現在則轉為西方，目前出現在黃昏日落後6時之後，約正西方近1點鐘方向，仰角20度至15度之間，由於仰角低，亮度約4等左右，肉眼看不到，因此並不易觀察。如果沒有相關觀測儀器，有興趣的民眾可試著利用手機或相機往前述方位拍攝，再檢視畫面有無其蹤影。

    這幾天連假，周銀王都前往台南七股觀海樓追逐檸檬彗星，25日當天天氣佳，現場約有近20位天文同好，雖有拍到檸檬彗星的身影，但他覺得不夠出色，昨晚再次前往可惜天候不佳槓龜。

    彗星C/2025 A6（Lemmon）是於今年初由美國「萊蒙山巡天計畫」所發現，而被暱稱為「檸檬彗星」，它於10月21日抵達近地點，目前出現在黃昏日落後的西方，最大亮度約4等左右。

