北北基宜大雨特報！ 越晚雨越大

今日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區越晚雨勢越大。（資料照）

中央氣象署指出，今日（27日）受東北季風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區越晚雨勢越大，其他地區為多雲的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。氣象署凌晨3點25分發布4縣市大雨特報，台北市山區、新北市、基隆市及宜蘭縣要注意豪雨。

氣溫方面，今日北部及宜蘭感受濕涼，整天氣溫約21至25度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至31度，白天南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二（28日）北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；華南雲系東移，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨。週三（29日）水氣仍多，東北部地區有短暫雨，並有局部大雨。週四（30日）東北季風減弱，週五（31日）及週六（11月1日）東北季風將再增強。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 23 24 ~ 30 28 ~ 35 22 ~ 26

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

