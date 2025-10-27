為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北北基宜大雨特報！ 越晚雨越大

    2025/10/27 06:46 即時新聞／綜合報導
    今日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區越晚雨勢越大。（資料照）

    今日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區越晚雨勢越大。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（27日）受東北季風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區越晚雨勢越大，其他地區為多雲的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。氣象署凌晨3點25分發布4縣市大雨特報，台北市山區、新北市、基隆市及宜蘭縣要注意豪雨。

    氣溫方面，今日北部及宜蘭感受濕涼，整天氣溫約21至25度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至31度，白天南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週二（28日）北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；華南雲系東移，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨。週三（29日）水氣仍多，東北部地區有短暫雨，並有局部大雨。週四（30日）東北季風減弱，週五（31日）及週六（11月1日）東北季風將再增強。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    22 ~ 23 24 ~ 30 28 ~ 35 22 ~ 26

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播