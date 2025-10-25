民眾爆料傳統市場仍賣豬肉 苗栗縣府稽查「禁令前購入」

苗栗縣政府在養豬場周邊1.2至1.5公里範圍內進行場外消毒作業。（圖由苗栗縣政府提供）

台中市梧棲區發生非洲豬瘟進入第4天，全國豬隻仍處禁宰禁運狀態，惟苗栗縣政府今（25）日接獲民眾通報傳統市場買賣豬肉之情形，經派員稽查，結果該業者販賣之豬隻有合格屠檢證明，為業者於禁宰禁運前購入之屠體，符合規定，虛驚一場。

縣府農業處表示，縣府全面配合中央災害應變中心因應作為，於今（25）日再完成58處養豬場訪視及疫調，累計104處，結果豬隻健康狀況均良好，並在養豬場周邊1.2至1.5公里範圍內進行場外消毒作業，共計消毒170場次。同時密切關注疫情後續發展，執行養豬場健康訪視，並提供鄉鎮市公所及豬農自主防疫衛生用消毒劑共310桶，持續督促各豬場落實場區生物防疫自主消毒作業。

農業處表示，縣內10家申請蒸煮廚餘餵豬戶，已完成訪查確認場內已無使用廚餘，將持續稽查列管追蹤。苗栗縣養豬協會化製車持續監控轄內畜牧場是否有異常死亡畜禽，目前一切正常。

農業處說明，由於中央發布之管制事項以15天為原則，養豬農民、肉品市場與運輸、銷售相關業者都均需配合禁令實施，期間相關人員每天承受非常大的壓力，雖然辛苦，但目前唯有先將疫情控制，嚴防非洲豬瘟蔓延，方能維護養豬產業發展，也請各界共體時艱，嚴陣以待，配合中央指示事項辦理，養豬農民持續監控豬隻狀態隨時報平安。

