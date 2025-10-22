新北風扇衣補助獲勞工作家林立青稱讚 北市議員劉耀仁籲市府跟進

圖為新北市勞工局長陳瑞嘉試穿風扇衣，對於風扇運轉降溫明顯有感。（資料照）

新北市今年夏天首創地方「風扇衣」補助，沒有繁雜程序即可以申請，並改善勞工工作環境，獲《做工的人》作者林立青在社群臉書中稱讚，台北市議員劉耀仁在當下也留言將會監督台北市政府跟進。劉耀仁向勞動局呼籲，應該像新北市府應主動出擊，自己編列預算執行。

劉耀仁表示，台北今年9月依然有高溫警戒，在這樣的極端環境下，台北市的勞工政策依然在原地打轉。反之，今年8月，新北市首創風扇衣補助，預算僅270萬元，不到3個禮拜全部核發完畢。申請條件也很簡單，僅需估價單、現場實照、發票核銷就可以撥款，沒有繁雜程序就可以達到極高效率。作家林立青稱讚，「第一次看到勞動局對工人有感的德政。」

請繼續往下閱讀...

劉耀仁說，中央雖有相關補助，不過實際執行卻遇到行政阻礙，新北也看到這點，就主動編預算執行，簡化勞檢程序，利於推廣政策。除了可以跟當地五金行、工具行合作，找到與勞工的對口，他也建議，台北市政府應該以身作則，從府內員工、清潔隊、營造人員以及公園維護管理人員等開始實施。

勞動局表示，勞動檢查處自9月起，陸續協助台北市多家事業單位向勞動部職業安全衛生署申請補助，其中包含林立青創辦的友洗社創，即為全國首件核准補助風扇衣案例。

勞動局說明，職安署於9月8日修正「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，將風扇衣等個人防護設備增列為補助項目，補助對象亦列入自營作業者，並電請勞檢處協助轄區需求者申請。勞動局將向職安署反映，建議進一步簡化補助手續，讓更多有需要的勞工與事業單位能更便捷申請、及時受惠。

劉耀仁呼籲，勞動局應該像新北市府應主動出擊，自己編列預算執行。（記者蔡愷恆攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法