全國師培大學會議登場 教育部重視培養師資生數位教學能力

全國師培大學主管聯席會議今日在國立嘉義大學登場。（圖由教育部提供）

今年中小學開學前教師荒受高度關注，教育部今（21）日在國立嘉義大學舉辦今年度師資培育大學主管聯席會議，教育部師藝司長武曉霞表示，教育部推動「AI PACK計畫」及「精進師資素質及特色發展計畫」，將師資生的數位教學能力列為培育重點指標，期能強化教師AI素養，使科技成為教學與學習的助力，但AI的便利不能取代教師的教育初心及專業，唯有善用科技並懷抱教育本質，才能推動教育的深度轉化。

武曉霞指出，教師在培育階段必須獲得充分支持與陪伴，以培養因應環境改變的能力，教育部持續強化師資培育政策推動與資源整合，將AI素養與社會情緒學習（SEL）納入師培課程設計的核心，以培養兼具專業知能與人文關懷的教師。

今年會議以「師道啟程，育韌前行：師資生的職涯支持」為主軸，邀集全國師資培育大學主管及代表、專家學者共同與會，針對師資培育的數位轉型、創新實踐及專業支持策略展開深度交流，為我國教師教育注入新動能。

教育部自2005年起每年辦理師培主管聯席會議，已成為全國師培大學的重要交流平台，今年會議由嘉義大學承辦，為期2日，首日聚焦「數位與AI浪潮下的師培轉型」、「師資生職涯支持策略」、「師資培育創新改革」、「普特融合教育」、「重大議題如何融入師培課程」及「偏鄉師資培養」等議題，透過焦點沙龍、專題演講與分組論壇，促進實務與理論的對話，共同探索師資培育新模式。

國立台中教育大學校長郭伯臣表示，透過AI工具可幫助教師減少處理瑣碎事務的時間，更專注於教學，增加教學精緻度及陪伴學生，讓教學品質更進階。國立屏東大學教授陳雅鈴則分享如何結合理論與實務，協助師資生於職涯發展中兼顧專業力與教育熱情。

師資培育是教育永續發展的關鍵，會議以「韌性」與「支持」為核心精神，期望透過師培大學間的經驗分享，推動更多元且具彈性的教育改革，武曉霞說明，「韌，是既柔軟而結實」，各師培大學長期在教師教育上的深耕與創新，教育部將持續扮演堅定的夥伴角色，共同推動我國師資培育邁向專業創新與永續。

全國師培大學會議登場，教育部師藝司長武曉霞表示，教育部重視培養師資生數位教學能力。（圖由教育部提供）

