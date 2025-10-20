嘉義西區扶輪社助設置智慧農業基地 助脊髓損傷者重拾生活希望

智慧植物塔永續農場啟動。（嘉義縣脊髓損傷者協會提供）

社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會獲得嘉義西區扶輪社結合嘉義地區多個扶輪社，設置一座戶外智慧農業展示基地，有3座全自動化智慧植物塔及相關設施，昨天啟用，提供行動不便的脊髓損傷者投入無障礙農作，推動社區共耕，教育參訪與環境永續農業。

昨啟動儀式有嘉義縣社會局長張翠瑤、嘉義縣議員江佩曄等參與，嘉義縣脊髓損傷者協會總幹事許錦雪感謝嘉義西區扶輪社結合嘉義北回扶輪社、嘉義真愛扶輪社、嘉義民雄扶輪社、嘉義東南扶輪社、嘉義大林扶輪社，為脊髓損傷者付出。

許錦雪說，計畫可改善身障者的生活品質，讓他們親手參與農作，透過自動化系統的協助，體驗播種、照護與收成的喜悅，象徵著傷友們重新找到生命方向的力量。

脊髓損傷者鄭先生說，因為受傷長期坐在輪椅上，心裡常覺得自己像被困住，協會鼓勵他走出來，這座智慧植物塔的建立，讓他重新看見希望。

鄭先生說，現在只需要親手種下幼苗，之後全自動化系統便能協助植物穩定成長，期待幼苗發芽、茁壯成長，不只是經濟上的支持，更讓他重新找回尊嚴與希望，「這不只是種植生菜，更是種下我們的未來。」

許錦雪說，感謝扶輪社長期關懷弱勢，透過科技與愛心的結合，協會期盼能持續推動更多機會，讓身障朋友能看見生命的價值與盼望。

嘉義西區扶輪社結合各扶輪社設置智慧農場。（嘉義縣脊髓損傷者協會提供）

嘉義縣社會局長張翠瑤（左2）、嘉義縣議員江佩曄（右1）等參與啟動儀式。（嘉義縣脊髓損傷者協會提供）

