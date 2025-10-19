10/19各報重點新聞一覽

燕子口堰塞湖水從靳珩隧道湧出，從魯丹橋洩水形成巨大水濂，有如災區版尼加拉瓜瀑布。（太管處提供）

中橫公路靳珩隧道 成洩水道 燕子口堰塞湖 湧現「大瀑布」

太魯閣國家公園燕子口堰塞湖昨天接近滿水位，由於中橫靳珩隧道比壩頂低，隧道成了堰塞湖洩水道，再流入魯丹橋上溢流入溪，橋面宛如災區版的尼加拉瓜大瀑布！公路局密切觀察魯丹橋體能否承受巨大水壓。昨晚林保署再發急報，要求所有下游民眾立即撤離！

得票數過半勝出 鄭麗文當選國民黨主席

國民黨主席選舉結果昨晚揭曉，前國民黨立委鄭麗文以超過五成的得票數勝出，成為國民黨史上第二位女性黨魁，以及首位出身民進黨的國民黨主席。鄭麗文預定在十一月一日的國民黨全代會上宣誓就職。她昨天發表當選感言表示，將團結國民黨，有信心二〇二八年實現政黨輪替。

川普3會澤倫斯基 拒供烏戰斧

美國總統川普十七日第三度在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基，雙方花約兩小時討論烏俄戰爭。川普呼籲烏俄在現有戰線止步，「讓雙方都宣稱勝利」，但拒絕提供可深入打擊俄國本土的長程武器，認為時機未到，應先嘗試與俄國和談。

華人首位諾貝爾獎得主楊振寧辭世 享嵩壽103歲

我中央研究院院士、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，昨天在大陸北京逝世，享嵩壽一○三歲。楊振寧與李政道在一九五六年共同提出「宇稱不守恆理論」，改變科學家關於對稱性的認知，榮獲一九五七年諾貝爾物理學獎，兩人是最早獲得諾貝爾獎的華人。

楊謹華封視后 連炳發奪視帝

第60屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮18日晚落幕，最大贏家為《星空下的黑潮島嶼》，囊括戲劇原創歌曲獎、節目造型設計獎、美術設計獎、視覺特效獎、燈光獎、攝影獎6項；迷你劇集最大贏家為《聽海湧》，共得到男配角獎、迷你劇集獎、迷你劇集（電視電影）導演獎、編劇獎、戲劇類節目剪輯獎共5項。受矚目的《影后》奪下最佳戲劇節目獎、導演、女主角、女配角獎以及人氣獎。

國民黨主席選舉昨晚揭曉，前國民黨立委鄭麗文以超過5成的得票數勝出。（記者方賓照攝）

美國總統川普（左）17日第三度在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基，拒絕提供烏克蘭戰斧飛彈。（歐新社）

