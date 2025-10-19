中橫公路靳珩隧道 成洩水道 燕子口堰塞湖 湧現「大瀑布」

行政院顧問李孟諺（右）是水利專家，從燕子口步道深入現場，視察燕子口堰塞湖的土石壩頂，評估降挖安全性及下游風險。（行政院提供）

太魯閣國家公園燕子口堰塞湖昨天接近滿水位，由於中橫靳珩隧道比壩頂低，隧道成了堰塞湖洩水道，再流入魯丹橋上溢流入溪，橋面宛如災區版的尼加拉瓜大瀑布！公路局密切觀察魯丹橋體能否承受巨大水壓。昨晚林保署再發急報，要求所有下游民眾立即撤離！

林保署要所有下游民眾撤離

燕子口發生崩塌，土石堆積在立霧溪形成堰塞湖，因為隧道地勢比土石壩頂低，昨凌晨二點左右，靳珩隧道已經進水，早上大水漫過四四一公尺長隧道、至魯丹橋往兩邊洩水，下游寧安橋、錦文橋水位抬高、混濁；中午後魯丹橋瀑布聲勢巨大，媲美尼加拉瓜大瀑布。

而昨天早上十點四分、十點十分，東部外海六十公里附近陸續發生規模五．三地震、四．一餘震，立霧溪上邊坡有小崩塌，勘查的太管處人員看到壩體有落石、地震後也揚起煙塵。

昨日中午，靳珩隧道西口已滅頂，大水找到隧道當出口，堰塞湖水位昨下午一度停止漲勢，但傍晚時土石壩底滲流量加大，且水位距離壩頂不到五公尺，短期內可能壩體滲流甚至潰決，林保署昨晚再發急報，要求擴大撤離太魯閣大橋以東的崇德台地觀光農場周邊區域。

太管處前晚已宣布太魯閣國家公園禁止入園，但昨天仍有遊客試圖闖入看熱鬧；太管處呼籲，燕子口堰塞湖仍有危險性，加上地震後山體不穩定，民眾別跟生命開玩笑。

大天祥地區等地 今天停班課

氣象署預報，風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應將帶來顯著雨勢，週一起一連兩天，北花蓮山區要注意局部豪雨以上等級降雨。

秀林鄉公所宣布，大天祥地區（關原、洛韶、西寶、天祥）、富世村民樂社區、秀林村民有社區，今天停班課。

燕子口堰塞湖水從靳珩隧道湧出，從魯丹橋洩水形成巨大水濂，有如災區版尼加拉瓜瀑布。（太管處提供）

