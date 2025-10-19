川普3會澤倫斯基 拒供烏戰斧

美國總統川普（左﹜17日第三度在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基，拒絕提供烏克蘭戰斧飛彈。（歐新社）

美國總統川普十七日第三度在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基，雙方花約兩小時討論烏俄戰爭。川普呼籲烏俄在現有戰線止步，「讓雙方都宣稱勝利」，但拒絕提供可深入打擊俄國本土的長程武器，認為時機未到，應先嘗試與俄國和談。

先與普廷通話 同意再雙普會

川普十六日先與俄國總統普廷通話並同意再舉行峰會，十七日與澤倫斯基會晤時，對軍援與制裁皆語帶保留，僅強調應以現有戰線為界，避免情勢變得太複雜。他在「真實社群」發文呼籲停止殺戮、達成協議，雙方各自宣稱勝利，不再開火。

對於普廷提議在匈牙利舉行「雙普會」，川普坦言擔心其意在拖延時間，但表示自己能應對，並相信普廷有意達成協議。川普提到，計畫在本月與中國國家主席習近平的會談中，討論烏俄衝突，但希望衝突能在兩人會面前就結束。

川普會烏總統 語氣嚴厲、氣氛差

儘管川普表示，此次會談有趣且融洽，但美媒Axios引述多位知情人士披露，川、澤此次會面「不輕鬆」、甚至「很差」，川普語氣嚴厲，「有幾次強烈的聲明，甚至有些情緒化」。有線電視新聞網（CNN）指出，川普在會中表明不會向烏提供長程飛彈，擔憂局勢升級，恐延長戰事，在冬季可能造成更多傷亡。

澤倫斯基坦言談及戰斧巡弋飛彈，認為可對俄構成重大威脅，他仍對獲此武器務實看待。對川普的「就此止步」建議，他表示認同，並已將會談成果分享給歐洲各國、歐盟及北約代表。

