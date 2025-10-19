得票數過半勝出 鄭麗文當選國民黨主席

國民黨主席選舉昨晚揭曉，前國民黨立委鄭麗文以超過5成的得票數勝出。（記者方賓照攝）

國民黨主席選舉結果昨晚揭曉，前國民黨立委鄭麗文以超過五成的得票數勝出，成為國民黨史上第二位女性黨魁，以及首位出身民進黨的國民黨主席。鄭麗文預定在十一月一日的國民黨全代會上宣誓就職。她昨天發表當選感言表示，將團結國民黨，有信心二〇二八年實現政黨輪替。

這次國民黨主席選舉，中國介選的問題受到各界矚目。昨天傍晚六點，在國民黨計票中心尚未開完選票下，國民黨主席朱立倫就率黨務主管現身中央黨部發表談話，並宣布已向鄭麗文表達恭喜之意。他也與其他五位候選人分別通過電話，感謝大家為黨內民主參與，希望在未來新任主席領導下，國民黨能贏得二〇二六、二〇二八的選舉。

接著中央選監委員會召集人、副主席連勝文宣布，由獲得最高票的鄭麗文當選黨主席。

鄭各縣市幾乎都領先 力壓郝龍斌

開票過程中，鄭麗文幾乎在所有縣市都保持一路領先的地位，郝龍斌只有在「張家班」力挺的雲林縣有絕對優勢，就連有立法院黨團總召傅崐萁家族支持的花蓮縣，郝陣營的落後幅度都達到一成五；至於郝龍斌曾經當過市長的台北市，郝、鄭兩人僅有些微差距。

這次國民黨主席選舉合格黨員人數為三十三萬一千一百四十五人，根據開票結果，投票率只有三十九．四六％，總投票數為十三萬六百七十八票，有效票數為十二萬九千八百六十七票，無效票八百一十一票。

六位候選人的得票數分別為張亞中二千四百八十六票、得票率一．九一％；蔡志弘二百六十票、得票率〇．二％；羅智強一萬三千五百零四票、得票率十．四％；郝龍斌四萬六千五百五十一票、得票率三十五．八五％；鄭麗文六萬五千一百二十二票、得票率五十．一五％；卓伯源一千九百四十四票、得票率一．五％。

國民黨將在二十一日公告黨主席當選人名單，並於二十二日將選舉結果陳報中常會核備，十一月一日於台北市成功高中召開全國代表大會，進行新舊任黨主席交接。

