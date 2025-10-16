林口輕軌列新北優先路網 李宇翔籲啟動先導公車培養乘車習慣

「TPASS」北北基桃1200月票帶動機場捷運運量成長，使新北市林口輕軌調整為優先推動路網，市議員李宇翔表示，建議市府先開辦先導公車，培養乘客搭乘習慣。（翻攝議會直播）

「TPASS」北北基桃1200月票帶動機場捷運運量成長，使新北市林口輕軌調整為優先推動路網，市議員李宇翔表示，建議市府先開辦先導公車，培養乘客搭乘習慣。交通局長鍾鳴時、捷運工程局長李政安、指出，輕軌尚處規劃早期階段，目前機捷早晨運輸班次剛調整完，將與桃園商議如何讓林口民眾得到更多服務，將以3個月提出先導公車初步構想。

李宇翔說，如捷運環狀線都有規劃先導公車，使民眾了解路線與培養搭乘習慣，林口輕軌是否有機會辦理？路線不能都由桃園主導，新北應採取更主動態度，盼市府儘速規劃。

鍾鳴時指出，目前尚在路線建置早期階段，但可開始思考先導公車如何培養客源，機捷剛做完早上運輸班次的大幅度調整，二市將會商討如何使林口民眾得到更多服務，輕軌路廊構想已大致成型，如何規劃適合的公車路線配合，交通局將以3個月提出初步構想。

李政安表示，跨市規劃沒有主動、被動之分，像台北市委託新北規劃捷運民生線，是基於路線整合時間順序。

此外，李宇翔詢問，他曾爭取林口投入雙層巴士服務，解決高速公路量能不足、乘客沒位置不能上車的問題，交通部有機會在12月底釋出相關資訊，盼市府及早因應。鍾鳴時指出，上次質詢後已有請業者及早規劃，目前是「只欠東風」，中央補助計劃還沒出爐，若能按照車價款做適當調整，市府樂觀其成。

捷運局補充，林口輕軌路網路線規劃為X型，分別為「粉寮路至A8」與「工一工業區至A9」，全長約7公里，擬於中山路以南為高架型式，並於A8預留與桃園龜山輕軌銜接介面，目前推動可行性研究，並與桃園討論與桃園長庚線銜接等合作及介面事宜，待完成介面銜接檢討及可行性研究報告後，將提報中央審議。

