新北表揚績優清潔隊員 65歲張淑芬服務逾39年、曾為民眾尋回5萬元

獲得績優清潔隊員表揚的三重區65歲隊員張淑芬，已從事隊員工作39年2個月，曾替民眾尋回5萬元現金。（記者黃子暘攝）

為感謝清潔隊員的辛勞，新北市環保局今（15）日舉辦「清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，市長侯友宜頒獎表揚110位清潔隊員，包括99名績優清潔隊員、8名職安衛管理人員及3名交通安全管理人員；獲得績優清潔隊員表揚的三重區65歲隊員張淑芬已從事隊員工作39年2個月，曾替民眾尋回5萬元現金。她說，當初考量清潔隊員工作收入穩定，投身這份工作後，發現自己熱衷於服務民眾，蠻喜歡這份工作。

侯友宜表示，清潔隊員就像「環保特務」，無論是垃圾收運、防疫消毒或災後重建，都在第一時間率先出動，是新北市最堅強的後盾，市府也將持續支持清潔隊同仁，盼與隊員一同打造更乾淨、更宜居的新北市。

環保局長程大維介紹，張淑芬致力於資源回收分類推廣成效卓著，多次協助民眾尋回誤丟的貴重物品，其中包括5萬元現金。

歲月在生性熱心的張淑芬身上幾乎未留下痕跡，已經65歲的她靦腆笑稱，當初考量清潔隊工作收入穩定，因此嘗試，結果發現自己喜歡服務同事、民眾，因此持續堅守崗位；這份工作難免辛苦，下雨、大太陽、颱風天都要出勤，隊員們只能自己做好防曬、防雨，厚重裝備下裡外都濕透，但這是難免的。

她也勉勵後進，清潔工作剛開始，年輕人可能會覺得較不乾淨，這需要一段時間克服心理，不過環保局對於隊員照顧有加，福利也較外面的工作好，是優勢。

談及尋回5萬元現金時，張淑芬表示，民眾誤將現金塞在舊衣服裡面丟棄，當初協尋時未告訴隊員是現金丟失，唯恐被拿走，「我們其實不會啦」，現場找到就物歸原主。

新北市環保局今（15）日舉辦「清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」。（記者黃子暘攝）

