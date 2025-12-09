花蓮0403地震》天王星大樓疑偷工減料倒塌 陳姓營建商起訴

花蓮0403地震天王星大樓倒塌，花蓮地檢署查出有偷工減料、設計不良的問題。（花蓮地檢署提供）

同案建築師曹雲生亦是0206地震倒塌大樓建築師

花蓮0403地震造成花蓮市天王星大樓倒塌造成康姓女老師被壓死，花蓮地檢署偵辦後發現建築物柱兩端箍筋間距偏大、主筋搭接長度不足、一樓樑柱配筋不足等問題造成大樓耐震力不足，有設計不良、偷工減料之嫌造成倒塌致住戶死亡，今天依過失致死罪嫌把陳姓營建商起訴，另外設計的建築師曹雲生移民國外多年，檢方也對他發布通緝，讓人驚訝的是，建築師曹雲生也是0206地震倒塌的吾居吾宿大樓同位建築師。

建築師曹雲生移民國外多年 檢方發布通緝

花蓮地檢署今指出，陳姓營建商、謝姓建商（已死亡，另為不起訴處分）在1984年間在花蓮市北濱段興建地下1層、地上9層，供多數人使用之建築物，並取名為「天王星大樓」，依當時建築法應由建築師設計、監造，並由依法登記開業之營造廠商承造，建商委由曹雲生建築師簽證擔任天王星大樓建案之設計人、監造人，並委由陳姓土木技師（已死亡，另為不起訴處分）進行結構計算，並出具結構計算書，再由曹雲生在該結構計算書上簽證。

檢方經由土木專業鑑定發現，陳姓土木技師未恪遵建築技術規則，結構計算書採用之靜載重低估34.2％，水平地震橫力亦少算28.4％，比對建築圖說，計算書中計算所採之一樓高度3.6m，與建築圖說4.5m不符（少算 0.9m），直接造成一樓樑、柱配筋不足。

建築師曹雲生對於陳姓土木技師製作天王星大樓結構計算書，本應注意查核該結構計算書應依公認通用的設計方法，予以合理分析，依所規定需要強度設計，就建築物構造靜載重應按實核計，並於結構計算書上予以詳載，且其所設計建築物構造應能抵禦任何方向地震力，而當時亦無不能注意情事，曹雲生竟疏未注意及此，逕自在該結構計算書上簽證，導致該結構計算書有上開明顯錯誤。

另外，陳姓營造商應依照核定工程圖樣及說明書、施工圖說施工，竟疏未注意，未確實監督所屬員工、工地主任及包商就工程依圖說及規定施工，又疏未注意確實到場勘驗查核施工狀況，致所施工完成之天王星大樓於竣工前，發生建築物柱兩端箍筋間距偏大（圖說為10cm，施作成15cm）及主筋搭接長度不足約30％，使鋼筋強度僅能發揮70％，有降低結構強度暨耐震能力之違誤，而有影響建築結構安全施工錯誤之過失。

檢方認為，被告陳姓營造商輕忽、怠慢管理公司建築業務，導致建物有施工上重大瑕疵，亦造成施工時，原可監督把關建物安全之機制遭架空，造成被害人死亡及數以百計住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，將責任推諉早已死亡之謝姓建商、陳姓土木技師等人，未見悔意，請對被告從重量刑，以示懲儆。

令人驚訝的是，0206花蓮地震中倒塌的吾居吾宿大樓（地上6層）當時也被查出有原始建築設計不良，且興建過程中有偷工減料問題，鋼筋、混凝土強度設計不足的問題造成倒塌，也同樣是建築師曹雲生設計，謝姓建商興建，據了解，35年次的謝姓建商已經過世，而建築師曹雲生在2013年間也已經在台灣註銷建築師事務所登記，很像是移民國外多年，目前不知去向。

花蓮0403地震天王星大樓倒塌，花蓮地檢署查出有偷工減料、設計不良的問題。（花蓮地檢署提供）

