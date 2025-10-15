為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東大學導入AI技術 開設長照培訓專班

    2025/10/15 08:46 記者黃明堂／台東報導
    台東大學開設「AI賦能高齡健康與照護人才培訓專班」，校長鄭憲宗說明願景。（記者黃明堂翻攝）

    台東大學開設「AI賦能高齡健康與照護人才培訓專班」，校長鄭憲宗說明願景。（記者黃明堂翻攝）

    經濟部產業發展署啟動「AI新秀計畫」，培育AI應用即戰力人才，第二期計畫共有15所大學及2個財團法人獲核定，台東大學即為其中之一，特別開設「AI賦能高齡健康與照護人才培訓專班」，由校長鄭憲宗校長擔任總主持人，以實作導向的訓練強化照護服務能量，建立教育、產業與就業接軌機制。

    為強化在地照護服務網絡、提升醫療與長照品質，東大與馬偕醫院、一粒麥子社會福利慈善基金會、迦南護理之家、聖母醫院及台東基督教醫院，共同開設「AI賦能高齡健康與照護人才培訓專班」，預定10月27日正式開課。首期招募20位非本科學員，展開為期12個月的完整培訓。學員在培訓與實習期間可獲2至3萬元培訓獎勵金，結業後由校方協助媒合就業。課程內容除涵蓋長期照護專業知識與實作外，更納入輔具運用與AI科技照護訓練，學員完成基礎課程後，不僅可取得照顧服務員資格，也能在AI技能加持下展現更高就業競爭力。

    鄭憲宗表示，面對行政院推動的AI新十大建設，台東大學積極盤點東部產業特色，發現照護領域是東部最值得發展的方向之一，打造有別於西部「百工百業」的發展模式。未來台東大學將持續扮演「資源媒合平台」的角色，引進國家級AI培訓計畫，幫助在地民眾了解AI應用的廣度，讓台東的數位與照護人才百花齊放，共同開創智慧照護新時代，實現「AI花園」的美好願景。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播