台東大學導入AI技術 開設長照培訓專班

台東大學開設「AI賦能高齡健康與照護人才培訓專班」，校長鄭憲宗說明願景。（記者黃明堂翻攝）

經濟部產業發展署啟動「AI新秀計畫」，培育AI應用即戰力人才，第二期計畫共有15所大學及2個財團法人獲核定，台東大學即為其中之一，特別開設「AI賦能高齡健康與照護人才培訓專班」，由校長鄭憲宗校長擔任總主持人，以實作導向的訓練強化照護服務能量，建立教育、產業與就業接軌機制。

為強化在地照護服務網絡、提升醫療與長照品質，東大與馬偕醫院、一粒麥子社會福利慈善基金會、迦南護理之家、聖母醫院及台東基督教醫院，共同開設「AI賦能高齡健康與照護人才培訓專班」，預定10月27日正式開課。首期招募20位非本科學員，展開為期12個月的完整培訓。學員在培訓與實習期間可獲2至3萬元培訓獎勵金，結業後由校方協助媒合就業。課程內容除涵蓋長期照護專業知識與實作外，更納入輔具運用與AI科技照護訓練，學員完成基礎課程後，不僅可取得照顧服務員資格，也能在AI技能加持下展現更高就業競爭力。

鄭憲宗表示，面對行政院推動的AI新十大建設，台東大學積極盤點東部產業特色，發現照護領域是東部最值得發展的方向之一，打造有別於西部「百工百業」的發展模式。未來台東大學將持續扮演「資源媒合平台」的角色，引進國家級AI培訓計畫，幫助在地民眾了解AI應用的廣度，讓台東的數位與照護人才百花齊放，共同開創智慧照護新時代，實現「AI花園」的美好願景。

