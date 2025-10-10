軍公教「身心調適假」今上路 未擴及勞工

今天是「世界心理健康日」，軍公教今起實施「身心調適假」，不過，勞工並沒有身心調適假，勞動部曾表示，針對勞工推動身心調適假仍須通盤考量。（圖由全教總提供）

今（10日）天是「世界心理健康日」，軍公教今起實施「身心調適假」，每年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，機關、學校與權責主官不得拒絕，亦不得為不利的處分。不過，勞工並沒有身心調適假，勞動部曾表示，針對勞工推動身心調適假仍須通盤考量。

行政院公報資訊網近日陸續公告「公務人員請假規則」、「教師請假規則」與「國軍軍官士官請假規則」，新增身心調適假。

行政院說明，賴清德總統於2024年11月28日「總統府健康台灣推動委員會」第2次會議時指示，在建構友善、安全的職場環境上，政府必須以身作則、帶頭示範，並請相關部會研議增列身心調適假，每年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分，鼓勵自我覺察，並透過身心調適假舒緩壓力、照顧身心，以維持良好心理狀態。

教育部表示，對於身心調適假所遺課務代課鐘點費，則將由教育部及各地方政府共同補助，無須由教師負擔。

至於「公務人員請假規則」，也同步修正公務人員初任當年即可享有最低3日休假的保障、再（轉）任人員當年即得按在職月數比例核給休假，另對於因養育3足歲以下子女、照顧3足歲以下孫子女等育幼原因留職停薪的公務人員，其回職復薪後的休假及事假日數均接續核給，不須按比例計算。

行政院說，考量修正幅度較大，且休假是以年度計算，除身心調適假配合「世界心理健康日」，自2025年10月10日施行外，其餘條文則於2026年1月1日施行。

