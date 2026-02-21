白天暖熱到下週 週二後兩波鋒面來襲

今天各地大多為多雲到晴的天氣，到下週二天氣偏暖，日夜溫差仍大，不過下週將有兩波鋒面影響天氣，分別是下週二至下週三鋒面通過及東北季風稍增強，以及下週五另一鋒面影響。（資料照）

中央氣象署指出，今天（21日）風向為東南至偏南風，水氣較少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。今日到下週二天氣偏暖，日夜溫差仍大，不過下週將有兩波鋒面影響天氣，分別是下週二至下週三鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部乍暖還涼，以及下週五另一鋒面影響，水氣增多，中部以北、東半部有局部短暫陣雨。

今日氣溫方面，夜晚清晨低溫在中部以北約12至16度，宜、花約16、17度，南部及東南部約18度；高溫方面，預測北部及東半部24至26度，中南部27、28度，各地早晚仍涼，日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物。

氣象署提到，今日清晨至上午中部以北地區及今晚起金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升；清晨至上午中部以北地區及晚間馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日（初六）至下週二白天各地早晚仍涼，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，週日晚至下週一基隆北海岸及大台北地區亦有零星短暫雨。

下週二至下週三鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部乍暖還涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週五另一鋒面影響，水氣增多，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週六鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；下下週日至下下週一東北季風影響及華南雲雨區東移，各地天氣較涼，雲量偏多，降雨機率亦較高。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 28 17 ~ 27 20 ~ 28 18 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

