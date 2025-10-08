交通部宣布推「TPASS2.0+」！中長途國道客運85折 連假半價

公路局正規畫「TPASS2.0+」，針對中長途國道客運設計優惠措施，以台北到新竹為例，使用「TPASS2.0+」可打85折，可省下約45元。（資料照）

立法院交通委員會今天（8日）邀請交通部做業務報告，公路局提出正規畫「TPASS2.0+」，內容為針對中長途國道客運設計優惠措施，以台北到新竹為例，使用「TPASS2.0+」可打85折，可省下約45元。

交通部長陳世凱說明，這是在目前既有的行政院通勤月票TPASS、交通部推的TPASS2.0之外，公路局再規劃「TPASS2.0+」，針對中長途的國道客運旅客設計，只要里程70公里以上，就算是中長途，大約是台北到新竹的路程，預計今年12月上路。

公路局長林福山舉例，以台北到新竹為例，國道客運單程約150元，來回300元，搭乘來回打85折優惠，可省下45元；目前三節連續假期都有國道客運6折優惠，就是6折之後「再打85折」，等於約51折，半價。林福山指出，目前約有85條中長途的國道客運路線，今年12月「TPASS2.0+」上路後都可以適用。

2023年7月「TPASS行政院通勤月票」上路，全國已有20個縣市推動29個定期票方案；交通部在今年1月推出「TPASS 2.0公共運輸常客優惠」，以鼓勵公共運輸使用頻率較低或跨生活圈使用。

截至今年9月底止，TPASS 2.0公共運輸常客優惠完成記名登錄人數共有25.2萬人，完成記名登錄卡數共有27.6萬張。經統計，去年公共運輸運量相較TPASS月票施行前約成長27.4%；今年1月到7月相較2022年同期約成長41.4%。

