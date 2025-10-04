高跟鞋教堂風災重生 嘉義布袋旅客回流近6成

高跟鞋教堂週邊重新整理，中秋連假吸引遊客造訪。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

嘉義縣7、8月接連受丹娜絲颱風、西南氣流豪雨肆虐，布袋鎮觀光旅遊業重創。風災後，連假、觀光活動推波助瀾，布袋商圈喜迎旅客回流，連假期間造訪人數已達去年同期近6成。中秋節前，雲嘉南濱海國家風景區管理處已修繕重建高跟鞋教堂光環境，中秋連假期間，旅客可到高跟鞋教堂，拍攝中秋月圓創意互動夜景。

布袋魅力商圈理事長游志豪說，許多旅客自布袋港搭船往返嘉義、澎湖，都會在布袋商圈用餐、購物，7、8月因颱風、豪雨打亂布袋港澎湖船班，原本訂桌用餐的團客都取消，生意慘淡。

請繼續往下閱讀...

嘉義商圈購物節 消費200元可抽獎

游志豪說，隨天氣回穩，嘉義縣政府集結商圈、大嘉義觀光工廠協會舉辦「嘉義縣商圈聯合購物節」活動，本月起至11月底開跑，消費200元可登錄抽獎，加上9月底至10月連續假期，造訪旅客已達到去年同期近6成旅客人數，希望藉由「東石海之夏」、布袋「海味嘉年華」等觀光活動，為布袋商圈帶來人潮、錢潮。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，布袋海景公園高跟鞋教堂受風災、豪雨影響，園區樹木傾倒嚴重，現已清除完畢；風災前，園區部分照明損壞，此次以減法思維拆除老舊或損毀設施，重新整理公園環境，並重新營造光環境，上週教師節連假吸引2750人造訪，中秋連假預估旅客人數上看3000人。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，布袋海景公園內咖啡廳與賣店也於去年底重新招標，廠商今年9月起營運，民眾可利用連假到布袋旅遊，欣賞高跟鞋教堂與中秋月圓相呼應浪漫景色。

高跟鞋教堂營造光環境，吸引旅客回流。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法