10/04 各報重點新聞一覽

馬太鞍部落自救會昨日因災後物資進不去、還被縣府擋住，部落青年聲淚俱下痛斥花蓮縣府，「到底有沒有把我們當人看？」（記者劉人瑋攝）

傅崐萁喊災區國賠 花蓮議員：甩鍋恐砸到花縣府

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創花蓮光復鄉，行政院擬以兩百億元為基礎，修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」追加特別預算，國民黨立委傅崐萁則要求啟動國賠。民進黨花蓮縣議員直指，傅崐萁夫妻拚命甩鍋中央，恐砸到縣府，縣長徐榛蔚如果被判廢弛職務等相關失職刑責，一定究責要求下台！

今年6月再度會師沖繩外海 日媒：台日海巡聯合海訓 邁向常態化

日本讀賣新聞三日報導，今年六月，台灣海巡署與日本海上保安廳於沖繩縣先島群島外海公海舉行第二次海上聯合搜救訓練，演訓地點更接近台灣海峽，象徵雙方合作已朝常態化邁進。

「免體檢、無年齡上限、終生保」 騙互助非法吸金1.1億 負責人收押

金安保網路平台有限公司負責人張仕霖等人，涉從二〇二〇年起推出「安心三三互助保障」專案，宣稱「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」，非法吸金一．一億元，初估被害者高達上千人。新北地檢署本月一日指揮刑事局兵分十二路發動搜索，查扣現金、帳戶款項一千多萬元，訊後依違反銀行法、保險法、刑法加重詐欺等罪聲押禁見張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安。

查軍公教陸證常態化 明年起每半年督考1次

陸委會於年初與多個部會對於是否領取大陸證件，專案查核六十二點六萬名軍公教核心人員，並決定自明年起「常態化、制度化查核」，以每半年為期實施督考、彙總一次辦理情形，由各用人單位統計每半年查核情況送主管機關備查。對於不配合者，政府將列出不聘任等處置「建議」。

叫車平台收「取消費」爭議不斷 交部：應充分揭露資訊

國內叫車平台愈來愈多，不少業者都設有「取消費」制度，規定乘客若超過時間未上車，又或是叫了車卻取消，就會被收取四十元至三百元不等。消基會質疑，平台採衛星定位，有時定位誤差，導致乘客在原地苦等卻看不到車，反被收取消費；還有司機提前出現就開始計時等候，乘客難及時反應。

中央坦言 有再次形成堰塞湖風險

花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤致災，中央前進協調所副總協調官李孟諺3日坦言，若再有地震、豪雨造成土石堆積，確實有再次形成堰塞湖的風險，專業團隊考慮施作溢洪道，盡量減少洪水對下游的衝擊，但因機具尚難運至現場施工，目前只能先加固下游堤防，提高保護標準。此外，輕颱「麥德姆」雖不會直撲台灣，但下周國慶假期可能面臨「哈隆」颱風，對花蓮災區的影響備受關注。

日自民黨總裁今選出 三強鼎立

日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於4日投開票。在5名候選人中，小泉進次郎與高市早苗各擁優勢，但林芳正近日聲勢急起直追，預料第一輪投票不會有人過半，將由這3人中的2人進入決選投票。若小泉勝出，他將成為自民黨歷屆最年輕總裁；如果高市當選，她則會是自民黨首位女性總裁。

