    政治

    今年6月再度會師沖繩外海 日媒：台日海巡聯合海訓 邁向常態化

    2025/10/04 05:30 駐日特派員林翠儀／東京三日報導
    台灣海巡署「雲林艦」與日本海上保安廳「瑞穗號」，今年6月在沖繩縣先島群島外海公海舉行第二次海上聯合搜救訓練。

    台灣海巡署「雲林艦」與日本海上保安廳「瑞穗號」，今年6月在沖繩縣先島群島外海公海舉行第二次海上聯合搜救訓練。

    日本讀賣新聞三日報導，今年六月，台灣海巡署與日本海上保安廳於沖繩縣先島群島外海公海舉行第二次海上聯合搜救訓練，演訓地點更接近台灣海峽，象徵雙方合作已朝常態化邁進。

    此次演訓規模較去年七月在千葉縣房總半島外海的首次訓練明顯升級，當時是台日自一九七二年斷交後首次的海上聯合訓練，但雙方低調，未曾公開。

    鄰近中國艦船活躍海域 戰略意涵高

    日方派出名古屋海保部所屬、可搭載直升機的六千噸級巡視船「瑞穗號」，台方則出動最大噸位的一三六公尺巡邏艦「雲林艦」。雙方艦艇在公海上進行海難救助演練，透過資訊共享與搜救區域協調，強化現場協作能力，艦艇距離近至可目視，展現高度默契。

    先島群島是日本對宮古群島、八重山群島和尖閣諸島（釣魚臺列嶼）的總稱。演訓地點鄰近中國艦船活躍的東海、南海及台灣周邊海域，具高度戰略意涵。日媒指出，未來台日海巡聯合訓練將朝制度化與常態化發展，並考慮納入其他盟友或友好國家共同參與。訓練結束後，「瑞穗號」續航東南亞，與馬來西亞海保單位演練並執行反海盜任務。

    儘管日本政府將此類活動定位為「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」架構下的非官方交流，實則依據二〇一七年與二四年簽署的「海難救助合作備忘錄」推動。近年台日海巡部門亦持續非公開互派幹部訪問，進行會議與視察，深化合作。今年九月上旬，兩國執政黨國會議員更在台北會商，討論強化人員交流與合作機制。

