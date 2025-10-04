傅崐萁喊災區國賠 花蓮議員：甩鍋恐砸到花縣府

馬太鞍部落自救會昨日因災後物資進不去、還被縣府擋住，部落青年聲淚俱下痛斥花蓮縣府，「到底有沒有把我們當人看？」（記者劉人瑋攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創花蓮光復鄉，行政院擬以兩百億元為基礎，修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」追加特別預算，國民黨立委傅崐萁則要求啟動國賠。民進黨花蓮縣議員直指，傅崐萁夫妻拚命甩鍋中央，恐砸到縣府，縣長徐榛蔚如果被判廢弛職務等相關失職刑責，一定究責要求下台！

徐榛蔚若失職判刑 必要求下台

民進黨花蓮縣議員張美慧表示，誰該負起國賠的責任？會不會是縣府應賠？傅崐萁與其一直帶風向，卸責中央，更該聚焦災民生活慰助、家園重建等工作，究責已由監察院與司法機關著手調查中，不必陷入口水戰。

請繼續往下閱讀...

民進黨籍縣議員胡仁順表示，光復鄉災情慘重，聲請國賠是災民的權益，也是釐清責任的最好方式。

行政院長卓榮泰昨說明，國賠有國賠的程序，與災區搶救補助不相衝突，追加預算是執行效率最快、時間最短的。所有對花蓮地區堰塞湖造成的傷害，不會排擠到原來對雲嘉南地區的任何補償，政府會核實計算。

光復鄉Fata’an自救會成員理新．哈魯蔚說，自救會現在仍以救災為重，還沒有討論到聲請國賠的問題，過去在莫拉克風災也有部落提出國賠案例，等救災及復原告一段落後，會慎重考慮。

十六年前莫拉克颱風，高雄小林村慘遭滅村，死亡逾四六〇人，小林村民怒告國賠案，高雄高分院更一審指出，當發布紅色警戒時，地方政府得指示撤離強制疏散，但當年小林村長違反命令未執行強制撤離，上級單位甲仙鄉公所又未督促執行，原高雄縣府也沒有主動派員協助，認定地方政府有責，判國賠三千兩百萬元定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法