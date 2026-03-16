中東戰火無礙美軍售 我102枚愛三MSE飛彈今年抵台

國防部戰規司司長黃文啓中將今於外交國防委員會表示，我向美採購102枚愛三MSE飛彈維持今年交運，不受中東戰事影響。（圖擷自立法院隨選視訊IVOD）

美軍2月底宣布對伊朗發起「史詩怒火」（Epic Fury）行動震驚國際社會，更為強化中東駐地防空調動駐韓美軍裝備，引發外界憂心戰火恐衝擊我軍購交付期程；對此，國防部今於立法院外交國防委員會指出，除空軍頭2架MQ-9B無人機今年第3季抵台外，先前以軍購結餘款籌獲的102枚愛三增程型飛彈，也將在今年如期運交。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部就「我國防空反飛彈系統、低成本攔截手段及無人機反制能量」進行專案報告。期間，立委陳冠廷質詢，我國對美軍購期程是否因美軍「史詩怒火」行動、國際整體情勢而受延宕？國防部戰略規劃司司長黃文啓中將回應，我國先前以軍購結餘款增購的102枚愛國者三型「分段強化構形」（PAC-3 MSE）飛彈，根據與美協調會結果，全案仍維持在今年如期交運。

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我國是在2017年全數接收向美購入的愛國者三型飛彈，不過，由於全案尚有約200億台幣結餘款，因而與美協調增購愛三MSE型彈，預計今年完成增購彈藥交運、部署作業。

綜合原廠及公開資訊，此次增購的愛三MSE飛彈體積尺寸較現役愛三飛彈要大，原1輛愛三M903發射車可搭載4組4聯裝的愛三防空飛彈、一共16枚，若改裝愛三MSE飛彈，每輛發射車的搭載則下修為12枚；不過愛三MSE型彈射高可達60公里，在軍方的「台灣之盾」體系中，將聯手國造弓三、強弓飛彈，反制中共「東風」系列彈道飛彈，深具戰略價值。

民眾黨立委王安祥關切台灣對美軍購及潛艦海鯤號進度。針對MQ-9B高高空無人機，空軍參謀長李慶然中將說明，首批2架將於今年第3季運回台灣，完全按計畫實施；海軍參謀長邱俊榮中將則提到，目前國造潛艦海鯤號已完成第6次海上測試（SAT）中的潛航測試，將以安全為前提接續測試項目，至於交艦期程，則必須完成SAT才能確定。

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