「免體檢、無年齡上限、終生保」 騙互助非法吸金1.1億 負責人收押

金安保網路平台有限公司負責人張仕霖等人，涉非法吸金1.1億元，新北地檢署本月1日指揮刑事局兵分12路發動搜索，聲押禁見張仕霖獲准。（資料照）

金安保網路平台有限公司負責人張仕霖等人，涉從二〇二〇年起推出「安心三三互助保障」專案，宣稱「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」，非法吸金一．一億元，初估被害者高達上千人。新北地檢署本月一日指揮刑事局兵分十二路發動搜索，查扣現金、帳戶款項一千多萬元，訊後依違反銀行法、保險法、刑法加重詐欺等罪聲押禁見張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安。

新北地院昨裁定張收押禁見，吳男一百萬元交保、丁男五十萬元交保，兩人均限制住居及接受科技設備監控。

收互助費、年費 上千人受害

檢警追查，吸金集團宣稱會員每月繳互助費三六〇〇元，每年支付一二〇〇元年費，互助費繳滿卅六期，即享有廿五萬元人身故互助金，也可選退還一一〇％互助費金；繳滿六十期享卅三萬元人身故互助金，同樣可選退還一一〇％互助費金；若想提早解約，繳滿卅萬後可退還一一〇％互助費總繳金額，但張等人收取費用，用以支付業務員佣金後，其餘挪為己用，犯罪所得估達一．一億元。

張仕霖等挪為己用 查扣千萬

新北檢一日指揮刑事局，搜索新北市三重、新莊等十二處，拘提張仕霖、吳昱勲、丁慶安等五人到案，訊後以張男三人涉違反保險法、銀行法、刑法加重詐欺、多層次傳銷管理法、商業會計法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等多項罪嫌，向法官聲押禁見獲准，另諭知金安保公司楊姓及張姓員工各五萬元交保。

