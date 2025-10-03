木頭好好玩！屏東木育館10/3試營運 開放預約體驗

里山動物拼圖區體驗。（林業及自然保育署屏東分署提供）

屏東地區第一座以國產材打造的新據點－林業保育署屏東分署木育館今（3）日起試營運，民眾可預約體驗。

林業及自然保育署屏東分署委託國立屏東科技大學木材科學與設計系共同營運的「木育館」，10月3日起試營運，這座新落成的場館以「木育」為核心理念，以90%以上的國產材進行裝修，融合展示、教育推廣與實作體驗，期盼成為南台灣推廣木文化、木教育及國產材應用的重要據點。

屏東分署表示，木育館試營運期間從10月3日起至20日，採預約入館體驗方式，開放時間為週五至週日上午10點至下午6點，以及週一下午1點至5點，歡迎民眾至現場登記預約或至「林的四次方」臉書發送訊息登記預約。

今日首波預約的小客人是屏東分署教保中心的小朋友們，在木育館大哥哥的解說下及引導下，對什麼是木材跟國產材有了小小的認識，也玩得非常開心。試營運期間，特別舉辦「預約入館＋填問卷抽好禮」活動，每日將抽出幸運者，贈送人氣商品「曜香露」，盼透過問卷收集參觀者的意見，做為日後營運規劃的重要參考。

木育館的啟用，不僅是國產材推廣的重要里程碑，更象徵林業在環境永續與生活美學推動上的新跨步。館內展示台灣多樣的木材種類與應用案例，並規劃親子手作區、木工體驗活動及木藝展覽，讓不同年齡層的民眾能親手體驗木材的溫潤質感，感受森林資源背後的珍貴與永續精神。

屏東分署也預告，木育館將於10月24日正式營運，推出系列木育DIY課程、專題講座與木材應用展示，讓木材不僅是建材，更融入生活美學與文化。

木育館試營運體驗彈珠牆活動過程。（林業及自然保育署屏東分署提供）

