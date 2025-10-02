為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連通潮州綠色隧道 民治溪整治1.1公里成生態綠堤

    2025/10/02 21:58 記者陳彥廷／屏東報導
    潮州民治溪整治成為水岸綠地公園。（屏東縣政府提供）

    潮州民治溪整治成為水岸綠地公園。（屏東縣政府提供）

    屏東縣潮州鎮民治溪河道蜿蜒、防洪寬度及高度不足，颱風及豪雨來臨曾水漫道路，加上岸際淘刷越來越靠近民宅，屏東縣政府與經濟部水利署斥資1.73億元整治治水，改善長達約1.1公里的河道拓寬新建護岸、改建橋梁及環境改善等工程，成為潮州鎮內的水岸綠地公園。

    民治溪貫穿潮州鎮，泗林橋到茂林橋溪段最為蜿蜒，河道狹窄，遇大雨易水位暴漲淹水，部分河段土坡護岸長年淘刷，逐漸接近建物，引發居民擔憂。為減少水患疑慮，屏東縣政府著手進行整治計畫，決定以生態工法讓這個溪段成為河堤綠地公園。

    啟用典禮上各級民代都到場見證，在地華姿舞蹈團帶來開場舞。縣長周春米說，「治水沒有最好，只有更好」，有別於大多工程採截彎取直整治，為保留原有河道模樣採用拓寬改善，以生態緩坡護岸等生態工法保留原有林相與自然景觀，降低衝擊。

    周春米說，茂林橋到泗林橋長達1.1公里河段狹窄蜿蜒，影響居民生活與農作，現和水利署共同努力改善排水環境，更為潮州鎮打造一條結合生態、治水與美化的親水廊帶，蛻變成潮州結合生活與自然的新城市亮點，提供居民休閒散步的新空間。她也特別感謝私有地主願意售地供河道拓寬，讓治水工程順利完成，未來還可漫步到省道台1線，接通知名的「綠色隧道」，打造綿延的綠色廊道。

    潮州民治溪整治。（記者陳彥廷攝）

    潮州民治溪整治。（記者陳彥廷攝）

    潮州民治溪整治，成生態綠堤。（記者陳彥廷攝）

    潮州民治溪整治，成生態綠堤。（記者陳彥廷攝）

    潮州民治溪整治，成生態綠堤。（記者陳彥廷攝）

    潮州民治溪整治，成生態綠堤。（記者陳彥廷攝）

    潮州民治溪整治，從原本土堤雜木變成綠帶公園。（記者陳彥廷攝）

    潮州民治溪整治，從原本土堤雜木變成綠帶公園。（記者陳彥廷攝）

