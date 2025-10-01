為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋烤文蛤、牡蠣「颱」高價格！台南產地價漲1成 養殖戶卻喊慘

    2025/10/01 20:43 記者楊金城／台南報導
    文蛤體型大多是40粒1台斤。（記者楊金城攝）

    文蛤體型大多是40粒1台斤。（記者楊金城攝）

    中秋連假將到，應景必備烤物帶殼牡蠣、文蛤重要產地台南遭丹娜絲風災重創，產地價格上漲約1成，普遍收成的文蛤體型是40粒1台斤，約在72到73元，大顆的價格更好破百但很稀少，想捕撈也沒多少，帶殼牡蠣目前1台斤75到100元，去年65到90元。漁民說，台南文蛤、牡蠣在風災後損失8成，只剩約2成產量，只有一個字形容「慘」。

    台南市農業局受理文蛤救助申請，到今天（1日）為止，目前有2280.47公頃文蛤池已獲農業部核發高達3.64億元災損救助金；牡蠣初估也有數百公頃受災，農業部目前僅核撥40.72公頃約215萬元的救助金。

    七股區就養殖超過2000公頃文蛤，養殖約4公頃文蛤池的三股里長黃仙立說，丹娜絲造成文蛤池淡化，池水鹹度降低，文蛤大批死亡，不少養殖漁民養了1年文蛤，就僅剩1、2成可收，有些甚到無收，更多是影響文蛤生長變慢，目前40粒1斤的是普遍收成的體型，要撈捕更大粒也不多。

    黃仙立養的文蛤還不到上市門檻的6分尺寸，更小尺寸的文蛤，盤商不可能買，眼看中秋旺市到了，文蛤還難以收成，跟他一樣的養殖漁民還不少，硬收就是倒貼。

    台南牡蠣秋冬以北門潟湖、七股潟湖養殖的牡蠣為主，丹娜絲災變因海水淡化加上被強風、暴潮打壞蚵棚，又被沙洲流失覆蓋，造成牡蠣死亡，在七股潟湖養殖6公頃蚵田的七股龍山里長王文財說，能收成的牡蠣只有一半再一半的少，約2成，中秋烤季到，帶殼牡蠣目前1台斤普遍在70到100元，大顆較肥美的超過100元，但數量不多，蚵農損失慘重，雖然略有漲價，但真的沒賺，像剖好的蚵仔，產地價1台斤在200元，漲了就嚇跑消費者。

    北門潟湖的蚵農邱永仁指出，受災的蚵農不太敢漲價，1台斤75到100元，比去年65到90元，真的漲幅不大，希望趕快走出災變。

    文蛤收成要一前一後搭檔捕撈。（記者楊金城攝）

    文蛤收成要一前一後搭檔捕撈。（記者楊金城攝）

    文蛤洗選。（記者楊金城攝）

    文蛤洗選。（記者楊金城攝）

