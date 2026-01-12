為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明起各地日夜溫差大！ 吳德榮：下半週恐有颱風

    2026/01/12 08:55 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮提醒，近日各地白天冬陽普照，但夜間又轉冷，日夜溫差相當大。（資料照）

    氣象專家吳德榮提醒，近日各地白天冬陽普照，但夜間又轉冷，日夜溫差相當大。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（12日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；台灣各地大多為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，近日白天冬陽普照，各地暖如春，但夜間轉冷又如冬；下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動，成颱機率高，對台灣是否有間接影響仍待觀察。

    吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新（11日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北台灣轉舒適、南台灣微熱，早晚偏冷。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天（13日）至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣持續減弱，氣溫逐日回升；白天陽光下漸漸「暖如春」，但因輻射冷卻較強，早晚「冷如冬」，日夜溫差很大。

    吳德榮稱，最新模式模擬顯示，週六（17日）、下週日（18日）西半部晴朗、持續偏暖；東半部水氣逐日增多，轉有局部短暫雨的機率。

    吳德榮分析，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，成颱機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。其與「1月颱」未曾侵台的氣候資料吻合，但對台灣是否還有輕微的間接影響仍應續觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播