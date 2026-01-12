明起各地日夜溫差大！ 吳德榮：下半週恐有颱風

氣象專家吳德榮提醒，近日各地白天冬陽普照，但夜間又轉冷，日夜溫差相當大。（資料照）

中央氣象署預報，今天（12日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；台灣各地大多為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，近日白天冬陽普照，各地暖如春，但夜間轉冷又如冬；下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動，成颱機率高，對台灣是否有間接影響仍待觀察。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新（11日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北台灣轉舒適、南台灣微熱，早晚偏冷。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天（13日）至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣持續減弱，氣溫逐日回升；白天陽光下漸漸「暖如春」，但因輻射冷卻較強，早晚「冷如冬」，日夜溫差很大。

吳德榮稱，最新模式模擬顯示，週六（17日）、下週日（18日）西半部晴朗、持續偏暖；東半部水氣逐日增多，轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，成颱機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。其與「1月颱」未曾侵台的氣候資料吻合，但對台灣是否還有輕微的間接影響仍應續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法