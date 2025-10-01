不熟北市公館圓環新制……大批機車「跨車道迴轉」 員警也霧煞煞

羅斯福路四段113巷動線規劃，連員警都直言看不太懂。（記者甘孟霖攝）

台北市政府拆公館圓環改正交路口，不過民眾還是習慣原先七叉路口，衍生許多交通亂象，由於新路型規劃，羅斯福路四段123巷、119巷車流只能往113巷走，無法直接切入基隆路，但許多機車騎士會選擇跨越一個車道後迴轉走基隆路，產生與直行車動線交織疑慮，連第一線員警都直言，看不太懂道路標線在畫什麼。

公館圓環是七叉路口，過去羅斯福路123巷、119巷車流，出了路口後可以直接停等紅綠燈後右轉切入基隆路，不過新的路型設計，會引導兩路線車流往羅斯福路四段113巷走，希望引導走芳蘭路往臥龍街方向，一樣能夠往東區方向走。

過去羅斯福路要右轉基隆路，許多機車為了避免停等羅斯福路的紅燈，會選擇在羅斯福路四段123巷提前切入，並轉入113巷後迴轉，再右切基隆路。不過，新的路型又要跨越從福和橋下橋後往羅斯福路四段113巷的順向車道，造成車輛交織的風險。

李四川說，原先設定車流往羅斯福路113巷後，就可以接著芳蘭路往臥龍街方向，一樣可以往東區，不過看起來大部分民眾還是習慣切回走大條的基隆路。今日現場觀察，還是有許多機車騎士違規迴轉。

此外，羅斯福路四段123巷、119巷往113巷後，車道就縮減為雙向各一道，而中間的雙黃線繪設也僅有在路口往內延伸約10來公尺，導致民眾可以直接切過去。有員警就說，過去這邊就有很多車禍，但不管是車道終止，或是雙黃線繪設長度問題，都讓人看不太懂。

