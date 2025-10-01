為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不熟北市公館圓環新制……大批機車「跨車道迴轉」 員警也霧煞煞

    2025/10/01 12:24 記者甘孟霖／台北報導
    羅斯福路四段113巷動線規劃，連員警都直言看不太懂。（記者甘孟霖攝）

    羅斯福路四段113巷動線規劃，連員警都直言看不太懂。（記者甘孟霖攝）

    台北市政府拆公館圓環改正交路口，不過民眾還是習慣原先七叉路口，衍生許多交通亂象，由於新路型規劃，羅斯福路四段123巷、119巷車流只能往113巷走，無法直接切入基隆路，但許多機車騎士會選擇跨越一個車道後迴轉走基隆路，產生與直行車動線交織疑慮，連第一線員警都直言，看不太懂道路標線在畫什麼。

    公館圓環是七叉路口，過去羅斯福路123巷、119巷車流，出了路口後可以直接停等紅綠燈後右轉切入基隆路，不過新的路型設計，會引導兩路線車流往羅斯福路四段113巷走，希望引導走芳蘭路往臥龍街方向，一樣能夠往東區方向走。

    過去羅斯福路要右轉基隆路，許多機車為了避免停等羅斯福路的紅燈，會選擇在羅斯福路四段123巷提前切入，並轉入113巷後迴轉，再右切基隆路。不過，新的路型又要跨越從福和橋下橋後往羅斯福路四段113巷的順向車道，造成車輛交織的風險。

    李四川說，原先設定車流往羅斯福路113巷後，就可以接著芳蘭路往臥龍街方向，一樣可以往東區，不過看起來大部分民眾還是習慣切回走大條的基隆路。今日現場觀察，還是有許多機車騎士違規迴轉。

    此外，羅斯福路四段123巷、119巷往113巷後，車道就縮減為雙向各一道，而中間的雙黃線繪設也僅有在路口往內延伸約10來公尺，導致民眾可以直接切過去。有員警就說，過去這邊就有很多車禍，但不管是車道終止，或是雙黃線繪設長度問題，都讓人看不太懂。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播