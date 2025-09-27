台64線八里至五股路段 9/30-10/2 10/7-8、13日夜間施工管制

9月30日至10月2日與10月7日、8日、13日每日夜間10點至翌日清晨6點，將封閉台64線0K至10K主線路段，辦理施工測量作業。（北區養護工程分局提供）

為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局指出，中和工務段將於9月30日至10月2日與10月7日、8日、13日每日夜間10點至翌日清晨6點，封閉台64線0K至10K主線路段，辦理施工測量作業，連假期間不施工，如遇雨順延，提醒用路人提前改道或遵守交通指揮；循替代道路預估增加行車時間15至20分鐘。

替代道路部分，北區分局說，台64線東行路段施工時間為9月30日至10月2日，期間封閉臨港大道往台64線0K東行入口，車輛行經該處由台15線中華路及龍米路銜接103縣道成泰路四段前往五股；封閉中華路二段往台64東行入口匝道，改行台15線中華路二段接至龍米路往五股；封閉台61線南下八里二往台64匝道，改行八里一匝道至忠孝路、觀海大道、台15線平面道路或台北港區商港路平面路往五股；封閉台61線北上八里二往台64匝道，改行八里一匝道至忠孝路、觀海大道、台15線平面道路或台北港區商港路平面路往五股；封閉觀音山6K東行入口匝道，改由凌雲路三段往五股。

台64線西行路段部分，北區分局表示，施工時間為10月7日、8日、13日，期間封閉新五路3段往台64西行入口匝道，車輛可續行疏洪北路、成泰路四段、台15線龍米路前往八里；封閉觀音山6K西行入口匝道，可改由凌雲路三段往八里；台64西行方向主線，全數車輛將引導由五股10K成子寮下交流道，改行103成泰路四段接至龍米路往八里。

北區分局表示，路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

