台南後壁黃家古厝中秋音樂會 10/4登場

一年一度黃家古厝中秋音樂會。（資料照，記者楊金城攝）

一年一度的中秋音樂盛會，台南後壁黃家古厝中秋音樂會第28年舉辦，以音樂串連文化、記憶與情感，10月4日晚上7點將在總統府資政黃崑虎的黃家古厝登場，今天（25日）在古厝由臺邦獨奏家樂團二重奏演繹經典樂曲〈思慕的人〉、〈月亮代表我的心〉，為音樂會宣傳。

黃家古厝中秋音樂會由黃家古厝文化藝術基金會、台南市文化局主辦，黃崑虎說，他堅持舉辦古厝音樂會的最大目的，是希望促進住在台灣的所有族群、所有台灣人，對這塊土地要有感情、要有責任。

台南市文化局局長黃雅玲表示，黃家古厝中秋音樂會自1998年開始舉辦至今，藉由音樂凝聚人心，傳遞對土地與族群的祝福，因此曲目涵蓋台語、客語、原住民族語與西洋音樂等多元元素，音樂會展現台灣族群融合、台灣文化的共融精神和從台灣看世界的情境。

黃雅玲和後壁區長李至彬邀請樂迷在10月4日晚上來到黃家古厝聆賞中秋音樂會，今年邀集臺邦獨奏家樂團、新韻合唱團、男高音孔孝誠、大提琴家張正傑、客語歌手黃珮舒及西西里原民樂團同台演出，以多元曲目展現台灣文化的多樣與包容，深化城市的人文底蘊。

黃雅玲說，黃家古厝中秋音樂會舉辦28年實屬難得，歡迎大家在中秋佳節前夕走進美麗的黃家古厝，在古樸氛圍中聆賞樂音，體驗在地文化與浪漫風情。

臺邦獨奏家樂團的小提琴陳依萱、鋼琴林宜穎今天演奏〈思慕的人〉、〈月亮代表我的心〉，柔美的音樂預告古厝音樂會精彩可期。

黃家古厝中秋音樂會將在10月4日晚上7點登場。（記者楊金城攝）

臺邦獨奏家樂團的小提琴陳依萱、鋼琴林宜穎將在古厝音樂會演出。（記者楊金城攝）

