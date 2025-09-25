為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    青少年時期曾住花蓮光復 高市議員林智鴻募資助災民

    2025/09/25 13:10 記者葛祐豪／高雄報導
    林智鴻（右）曾住過花蓮光復，此次發起募資助災民。（記者葛祐豪翻攝）

    林智鴻（右）曾住過花蓮光復，此次發起募資助災民。（記者葛祐豪翻攝）

    花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成數十人死亡或失聯，震驚社會；高市議員林智鴻唸國高中時，曾隨父親工作住過光復，他特別與高雄市社福慈善總會、天德濟善集團，共同匯集社會愛心，捐贈善款6萬元及物資，盼協助災民度過難關。

    林智鴻表示，父親過去是台糖員工，有好幾年時間調派到花蓮光復糖廠工作，他就讀國高中時期的假日或寒暑假，都會跟隨父母到糖廠宿舍居住生活。這幾天看到網路上廣傳的影片，馬太鞍溪、光復車站、光復市區、熟悉的街道被水淹滿的場景，他非常不捨，希望可以多為災區募集需要的物資。

    林智鴻今（25）日與高雄市社福慈善總會理事長李昭揚、天德濟善集團李昆哲，共同匯集社會愛心，捐贈米、乾糧、奶粉、尿布、100箱水等物資，以及善款6萬元，全力協助災民度過難關，並向罹難者家屬表達最深切的哀悼與慰問。

    林智鴻提到，服務處昨天進100箱水，原本要用於中秋社區鄰里的烤肉活動，現緊急調派，以支援光復災區需求為主，今天服務處也陸續接到高雄民眾、台中單位來電響應捐贈，將全力協助媒合愛心物資，同島一命，齊心為光復災區復原努力。

    高雄市社福慈善總會理事長李昭揚說，目前已盤整物資，捐贈米、乾糧、奶粉、尿布等災區亟需的物資，接下來也會與花蓮社福中心持續聯絡追蹤，盼為光復加油。

    大批物資今天運上車，前往花蓮光復。（記者葛祐豪翻攝）

    大批物資今天運上車，前往花蓮光復。（記者葛祐豪翻攝）

