科技搜救！海巡「紅外線熱影像車」布署花蓮溪北岸

海巡署東部分署下午派遣機動式紅外線熱影像車布署於花蓮溪口北岸，以科技蒐尋災民。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/24 17:31

〔記者黃明堂／台東報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉市區大淹水重創，許多人失聯，大量車輛等物品隨洪水漂流，海巡署東部分署出動人力在馬太鞍溪及花蓮溪河岸搜尋，也出動海巡艇在花蓮溪出海口搜救，更在沿岸布署海巡機動式紅外線熱影像車，運用科技可以蒐尋15公里內可能漂流水域的災民。

海巡署東部分署協調花蓮縣政府災害應變中心協助救災事宜後，今天上午在台東完成勤前教育，派遣人車趕赴花蓮現場投入救援任務，除了搜尋失聯災民，也監控水域中大量漂流木、車輛殘骸及油污等潛在危險，避免發生二次事故。

東部分署下午再派遣機動式紅外線熱影像車，布署於花蓮溪口北岸，雷達車平時用於海防偵蒐，蒐尋海上可疑人員動態，今天投入救災，以科技搜尋可能漂浮水域的災民，希望能在大片泥水浮木中找尋失聯者。

東部分署說明，海巡機動式紅外線熱影像車配備的是美商Teledyne FLIR廠生產的高清晰中程監視系統，有AI技術，能主動分析和影像處理，能鎖定15公里內泥水或房屋殘骸中的微弱體熱，協助搜救。

