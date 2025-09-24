為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    一樣是光復鄉 賴坤成憶2001年大興部落滅村慘劇

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流洪水受災，許多車輛漂流400、500公尺再衝入民宅或店舖。（記者劉人瑋攝）

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流洪水受災，許多車輛漂流400、500公尺再衝入民宅或店舖。（記者劉人瑋攝）

    2025/09/24 15:02

    〔記者黃明堂／台東報導〕花蓮縣光復鄉昨天慘遭馬太鞍溪堰塞湖潰流釀重大災難，前立委賴坤成憶及2001年桃芝颱風過境，在同為光復鄉的大興部落幾乎滅村慘劇，在這起土石流滅村事件，總計大興村全村184戶之中有近150戶遭土石流掩埋，共造成27人死亡、16人失蹤以及8人受傷，災情之慘，印象深刻。

    賴坤成說，事發當日，顧不得台東市區也有零星災情，馬上調集市公所及民間業者的重機械，如山貓、怪手、卡車等急赴現場，是第一個支援部隊，現場滿目瘡痍，宛如人間煉獄，而支援單位陸續抵達後，人車、機械無法有效率統籌指揮，只好另立小型指揮中心，現場彈性調度。

    他說，從空中看花東縱谷，許多荒溪型的河川橫貫中央山脈，部落多位於河床沖積扇邊緣，平常只有涓涓滴流的荒溪在遇大豪雨時整個寬闊馬上波濤洶湧，因為上中游中央山脈集水面積廣闊，山高水湍，豪大雨來襲，極易發生溢堤或潰堤而釀災，而光復鄉南北各有馬太鞍溪及萬里溪，地勢更是低於河床，縱有堤防保護，也是岌岌可危，此次馬太鞍溪兩岸堤防並未發生潰堤，滾滾溪水是從為砂石車進出而留下的缺口衝出，這樣的缺口設計是否允當殊值檢討。

