票選浪漫必拍景點「永安海螺館」 桃市聯合婚禮新人要來拍美照

2025/09/24 14:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府「市民聯合婚禮」今年以「海洋奇緣．幸福桃園」為主題，8月29日開放80對新人線上報名，只花30分鐘就額滿，市府民政局同步推出「桃園浪漫必拍景點票選活動」，由新屋區的永安海螺館以近4成得票率勝出，今年成功報名的80對新人，都將在永安海螺館免費拍攝一組寫真照。

民政局長劉思遠說，票選活動涵蓋的景點包括桃園孔廟、橫山書法藝術館、兒童美術館、水の秘密基地、永安漁港、永安海螺館等地，歷經2週投票，最終永安海螺館以特色建築造型營造浪漫氛圍勝出，第2、第3名則分別是桃園孔廟、永安漁港，希望透過票選活動，增添市民聯合婚禮的專屬感與參與感。

市民聯合婚禮將於11月9日在中壢區南方莊園登場，新人除可獲得家電等禮品，還能參加「幸福抽獎」、最大獎是義大利羅馬來回機票；成功報名的80對新人將安排在永安海螺館拍攝寫真照，除於市民聯合婚禮現場展出外，也會在「桃園民政好厝邊」粉絲專頁舉辦人氣票選活動，優勝新人還可另獲好禮。

