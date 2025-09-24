為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    票選浪漫必拍景點「永安海螺館」 桃市聯合婚禮新人要來拍美照

    「桃園浪漫必拍景點票選活動」由永安海螺館勝出。（桃園觀光導覽網提供）

    「桃園浪漫必拍景點票選活動」由永安海螺館勝出。（桃園觀光導覽網提供）

    2025/09/24 14:34

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府「市民聯合婚禮」今年以「海洋奇緣．幸福桃園」為主題，8月29日開放80對新人線上報名，只花30分鐘就額滿，市府民政局同步推出「桃園浪漫必拍景點票選活動」，由新屋區的永安海螺館以近4成得票率勝出，今年成功報名的80對新人，都將在永安海螺館免費拍攝一組寫真照。

    民政局長劉思遠說，票選活動涵蓋的景點包括桃園孔廟、橫山書法藝術館、兒童美術館、水の秘密基地、永安漁港、永安海螺館等地，歷經2週投票，最終永安海螺館以特色建築造型營造浪漫氛圍勝出，第2、第3名則分別是桃園孔廟、永安漁港，希望透過票選活動，增添市民聯合婚禮的專屬感與參與感。

    市民聯合婚禮將於11月9日在中壢區南方莊園登場，新人除可獲得家電等禮品，還能參加「幸福抽獎」、最大獎是義大利羅馬來回機票；成功報名的80對新人將安排在永安海螺館拍攝寫真照，除於市民聯合婚禮現場展出外，也會在「桃園民政好厝邊」粉絲專頁舉辦人氣票選活動，優勝新人還可另獲好禮。

    「桃園浪漫必拍景點票選活動」由永安海螺館勝出。（桃園觀光導覽網提供）

    「桃園浪漫必拍景點票選活動」由永安海螺館勝出。（桃園觀光導覽網提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播