    樺加沙颱風威力驚人 氣象粉專：深圳觀測到17級以上陣風

    「觀氣象看天氣」指出，據實測結果，樺加沙目前的強度依舊十分暴力，仍支持我國氣象署給的強烈颱風定強，真的是實至名歸，廣東西部及海南島未來都可能持續出現14級左右平均風速（甚至更高），提醒民眾務必戒備。（圖擷自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

    2025/09/24 11:18

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受強颱樺加沙外圍環流影響，今天水氣仍偏多。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，樺加沙目前正持續往廣東西部前進，日前從港澳南方約100公里處掠過，當地有測得13級左右平均風速，廣東西部及海南島未來都可能持續出現14級左右平均風速（甚至更高），提醒務必戒備。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，「樺加沙颱風正在通過香港澳門以南，目前仍保有強烈颱風的實力！」

    臉書粉專「觀氣象看天氣」發文提及，樺加沙目前正持續往廣東西部前進，日前從港澳南方約100公里處掠過，當地有測得13級左右平均風速。稍早距離颱風中心約70公里的深圳也觀測到每秒65.4公尺的瞬間陣風（17級以上），珠海出海口附近的擔桿列島測站也觀測到每秒52.2公尺平均風速（16級）。

    「觀氣象看天氣」指出，據實測結果，樺加沙目前的強度依舊十分暴力，仍支持我國氣象署給的強烈颱風定強，真的是實至名歸，廣東西部及海南島未來都可能持續出現14級左右平均風速（甚至更高），提醒民眾務必戒備。

