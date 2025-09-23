空拍畫面曝!馬太鞍「2堤防缺口」成破口 半個光復鄉遭水淹沒

民眾指，光復鄉一號、二號堤防中間，供砂石場出入的堤防缺口，讓大水長驅直入，砂石場被淹到只剩屋頂。（民眾提供）

2025/09/23 20:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂今天湖水溢流，堰塞湖水位驟降13公尺，估算有27萬立方公尺的泥水往下游沖，不僅台9線馬太鞍溪橋遭沖斷成四五節，馬太鞍溪南岸堤防因地勢較低，加上2家砂石場有堤防缺口，更造成南岸大淹水，半個光復鄉被水淹沒！

光復鄉民劉先生說，馬太鞍溪南岸的光復堤防、光復1號堤防、光復2號堤防中間有兩個大缺口，分別有2家砂石場，雖河川分署有預先布置水泥鼎塊、太空包，但是大自然的力量實在太可怕，推測大水應該從堤防缺口灌入光復街上，從民眾自行拍攝的空拍畫面可見，在光復鄉砂石場旁的堤防缺口已經整個被水淹沒，就連砂石場都被淹到只露出屋頂。

劉先生也說，他在第一時間被通知去佛祖街的保安寺，但為了避難往建築物內躲，眼睜睜看到車子被水流走，只能透過監視器看家裡狀況，發現住家1樓也被水侵入，目前水勢暫時退去，整個市區滿目瘡痍。他說，由於下午3點發生馬太鞍溪溢流洪峰抵達，有民眾嘗試想要開車從車庫出來逃難，沒想到水來得又急又快，車子一出車庫門口馬上熄火，巷子底塞了好幾部泡水車。

此外，農曆七月才剛過去，鄰近的光復鄉第一公墓許多民眾家族的祖墳也都泡水，祖先也成為另類受災戶。鳳林警分局表示，目前資訊光復鄉至少有130件居民通報受困，目前南區玉里、瑞穗北上的消防、義消等，正在協助搶救。

從民眾提供影片可見，大水從北側往南流，通過光復鄉菜市場、全聯超市附近的中山路，直直衝到中山、中正路口後持續往南、往東溢流，還有住在太巴塱附近的部落居民說，看到住家附近的稻田全部淹水，上面還浮著大批的垃圾，住家門口也有夾著垃圾黃泥水流入，只能自嘲「光復鄉的垃圾掩埋場問題已經解決」，因為垃圾都被水沖走！

光復鄉第一公墓鄰近光復堤防，從民宅屋頂可見洪水沖入光復市區，就連公墓的祖先也泡在水裡。（民眾提供）

光復鄉南北向的中山路，從頭到尾都泡在水裡。（民眾提供）

上游堰塞湖溢流造成湖面驟降13公尺，洪峰衝到馬太鞍溪下游時，造成光復鄉大平、大馬部落稻田淹大水。（民眾提供）

光復鄉市區大淹水，巷子內塞了四、五台車。（民眾提供）

大水來時來不及跑，居民爬到屋頂等待救援。（民眾提供）

停在騎樓的車子慘變泡水車。（民眾提供）

花蓮光復鄉垃圾掩埋場就在馬太鞍溪堤防破口旁，大批垃圾也被水沖走，漂流到附近的淹水的稻田，讓農民看到哭。（民眾提供）

