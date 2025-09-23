為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮堰塞湖溢流水淹光復市區 71人受困、2人失聯

    花蓮光復高職的收容所民眾都到二樓避難。（警方提供）

    2025/09/23 18:23

    〔記者王錦義／花蓮報導〕樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖提前溢流，今（23日）下午2點50分左右發生壩頂溢流，大量泥流沖垮馬太鞍溪橋，洪水湧入光復鄉市區，許多民眾逃避不及，受困在洪水中。花蓮縣消防局指出，目前已經受理66件民眾報案電話，總共有71名受困民眾，失聯則有2人，但目前洪水很大，若有2樓以上的建築都請民眾先避難。

    花蓮縣警察局則指出，據鳳林分局回報，目前鳳林鎮收容狀態良好，收容人員18人，萬榮派出所回報萬榮國小活動中心收容狀態良好，收容人員4人。光復鄉光復高職收容安置所目前水尚未淹至一樓，目前民眾皆平安，收容人數約200位。不過光復市區淹水，目前警車也受困，很多訊息只能單方面接受報案，等水勢稍退後就可以立即投入查證跟救援工作。

    消防局指出，目前在光復糖廠設置前進指揮所，總共出動59名警義消、9艘船挺，以及救護和消防車輛，總共有17車救援裝備跟人員，也向宜蘭、台東、屏東、新北消防請求支援，由於水位不斷上升，訊息也很多，目前盡量安撫民眾暫時在2樓安全地方避難；網傳影片中受困的2人還在想辦法接觸，現在無法確定狀況。

