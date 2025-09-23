為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬太鞍溪堰塞湖14:50溢流 黑色大水湧動有如海嘯畫面曝

    馬太鞍溪洪峰3點08分抵達，光復鄉民眾在馬太鞍溪南邊的堤防看到黑色的大水湧動還高出堤防，有如黑色海嘯。（圖由民眾提供）

    馬太鞍溪洪峰3點08分抵達，光復鄉民眾在馬太鞍溪南邊的堤防看到黑色的大水湧動還高出堤防，有如黑色海嘯。（圖由民眾提供）

    2025/09/23 15:50

    首次上稿 15:29
    更新時間 15:50

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖提前溢流，今天下午2點50分遮間發生壩頂溢流，首波洪峰在3點08分衝到馬太鞍溪橋，還有民眾在堤防後方目擊黑色大水激起的水牆，請下游居民盡速疏散或往2樓避難！

    林保署在馬太鞍溪堰塞湖旁自設的雨量站，累積雨量超過400毫米，原本發布上午8點到10點溢流，由於上午以後雨勢趨緩，溢流時間估算發布，從上午11點、中午12點、下午1點又延到2點，下午3點左右下游居民收到細胞簡訊，林保署宣布，已經在下午2點50分發生溢流，且堰塞湖水位溢流前高程是1140公尺，目前已經下降到1132公尺，水位迅速下降，顯示已有大量水流往下游移動，第一波洪峰已經在下午3點多抵達，就連在馬太鞍溪堤防後方都看到黑色大水湧動有如黑色海嘯，當地民眾說，看到黑色含滿土砂的泥水流還流到道路上。

    3鄉鎮12村里收到溢流警報

    林保署指出，由於可能造成大量水流及土砂迅速往下游移動，估50至70分鐘抵達馬太鞍溪橋，洪峰120分鐘抵達，影響範圍包括鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村、光復鄉大平村、大全村、大同村、大安村、大馬村、大華村、大進村、北富村、西富村、東富村等。花蓮縣府統計，截至今天中午光復鄉撤離3213人、萬榮鄉22人、鳳林鎮50人，馬太鞍溪堰塞湖受影響撤離總人數共3285人，採垂直避難，至透天厝2樓以上避難。

    馬太鞍溪洪峰3點08分抵達，光復鄉民眾在馬太鞍溪南邊的堤防看到黑色的大水湧動還高出堤防，有如黑色海嘯。（監視器畫面）

    馬太鞍溪洪峰3點08分抵達，光復鄉民眾在馬太鞍溪南邊的堤防看到黑色的大水湧動還高出堤防，有如黑色海嘯。（監視器畫面）

    馬太鞍溪水位在溢流後高漲。（翻攝監視器）

    馬太鞍溪水位在溢流後高漲。（翻攝監視器）

    馬太鞍溪堰塞湖下午2點50分溢流，下午3點10分水位已下降8公尺。（圖擷取自林保署監測網站）

    馬太鞍溪堰塞湖下午2點50分溢流，下午3點10分水位已下降8公尺。（圖擷取自林保署監測網站）

