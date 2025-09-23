09/23 各報重點新聞一覽

陸委會主委邱垂正日前率團訪美，在華府智庫公開演講。（中央社資料照）

2025/09/23 06:39

自由時報

邱垂正訪美 拜會國務院官員 「美方保證會持續助台」

陸委會主委邱垂正九月六日到十四日率團訪美，在華府智庫公開演講。據透露，邱垂正此行拜會了美國務院官員，就中國問題及大罷免後的兩岸情勢交換意見，美方向我方保證，美國對台政策沒有改變，仍會持續支持及協助台灣。

樺加沙挾雨襲 花東山區防超大豪雨 花東全縣、屏高17鄉鎮區 今停班停課

強颱樺加沙持續通過巴士海峽，暴風圈進入南端陸地，中央氣象署持續發布陸警，台東、恆春半島、屏東及高雄地區仍須嚴加戒備；花蓮縣發布降雨警戒；海上警報也持續。今日花蓮、台東山區慎防超大豪雨，各地沿海注意強風，因颱風行進速度快，氣象署今上午有機會解除陸警、晚間解除海警。

柬埔寨漁船掛我國旗 海巡截獲毒品 黑市值逾15億

海巡署台南查緝隊獲悉東南沙海域有偷渡人口情資，九月十三日出海巡查，發現一艘掛我國國旗的柬埔寨漁船「YAMA六八」駛入屏東貓鼻頭西南方一二八浬海域，且未開啟識別系統，警艇攔檢時漁船加速逃逸，緊追一小時終於登檢，查獲柬船載有一到三級各類毒品共七一八公斤餘、黑市價逾十五億元。中國籍船長與船員共四人全被依運毒罪帶回台灣法辦及收押禁見。

聯合報

雙城論壇出發前夕 北市府臨時喊卡

台北市長蔣萬安原訂周四率團赴上海參加雙城論壇，出發前夕市府臨時喊卡，延至年底舉辦。北市副市長林奕華指出，這次預計簽署兩個ＭＯＵ，「審查進度沒有想像中順利」，所以「急事緩辦」。陸委會副主委梁文傑回應，ＭＯＵ牽涉部會很多，但上周五已初步達共識，移民署原本昨日要發證同意赴陸，對北市府宣布緩辦感到相當意外。

500盤2025／500盤揭曉 晶華軒14盤三連霸

青年質感媒體「500輯」今年創刊五周年，旗下首創第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，也邁入第五屆。「500盤」昨於台北一○一「SPACE 88」揭曉由五十位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，並首次頒發「殿堂獎」，表彰連續五年入榜的餐廳與菜色，同時更首次策畫「500盤論壇」，讓「500盤」不僅是一份年度榜單，更成為推動餐飲圈持續對話的關鍵平台。

中國時報

9／25雙城論壇 突宣布延期

今年台北、上海雙城論壇原規畫9月25、26日於上海舉行，台北市長蔣萬安將率團前往上海。台北市政府22日一早卻突然宣布，「北市府與上海方經完整考量後，決定延後舉行。」對此，陸委會副主委梁文傑22日受訪時說，移民署本來22日準備要發證了，讓他們全團都可以去上海，但是北市府決定先暫時撤回申請，日後再重提申請，「我們也有點意外，也有點遺憾。」

5人參選 日自民黨10／4選出新總裁

日本自民黨總裁選舉22日正式公告，共有5人參選，將展開為期12天的競選，直至10月4日投開票，選出石破茂首相（自民黨總裁）的繼任者。這次選舉以「五角戰」開打，呼聲最高者為農林水產大臣小泉進次郎，以及前經濟安保大臣高市早苗，最終很可能由2人一決雌雄。

海巡署警艇在屏東貓鼻頭西南方一二八浬海域，查獲一艘掛我國國旗的柬埔寨漁船，載有七一八公斤重的各式毒品。（記者王俊忠攝）

